Macaristan Başbakanı Orban, Gürcistan'daki Seçimlerin Barışa Olan Katkısını Vurguladı

Macaristan, Gürcistan'a Destek Veriyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, resmi ziyaretinde Gürcistan'daki parlamento seçimlerini değerlendirdi. Başbakan Orban, Gürcü halkının barış yanlısı tutumunu öne çıkararak, "Gürcü halkının barışı seçmesi ve bu yönde aldığı kararı anlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın AB ile Entegrasyonu

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği’ne entegrasyonlarının temel dış politika önceliği olduğunu belirtti. Kobakhidze, Macaristan'ın bu süreçteki desteklerinden dolayı minnettarlığını ifade etti.

İkili Görüşmeler ve Ortak Projeler

Orban ve Kobakhidze arasında yapılan ikili görüşmelerde turizm, ticaret ve enerji projeleri gibi alanlarda işbirliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Kobakhidze, "Karadeniz enerji nakil hattı ve internet iletim kablosu projelerinde birlikte çalışıyoruz," dedi.

Seçim Sonuçları ve Uluslararası Değerlendirmeler

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin %53,93 oyla zafer kazanması sonrası özellikle uluslararası yorumlar hakkında bilgi veren Orban, Avrupa'da tartışmaların kaçınılmaz olduğunu aktardı. Ancak bu durumun demokrasinin bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Gelecekteki İlişkiler ve AB Üyeliği

Orban, Gürcü hükümetine AB ile entegrasyon sürecine sadık kalmaları için destek vereceklerini ifade ederken, Gürcistan'ın bir gün Avrupa Birliği üyesi olacağına inandığını belirtti. Ayrıca Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ve bazı muhalefet partilerinin seçim sonuçlarını tanımadığını hatırlattı.