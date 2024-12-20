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Macaristan Başbakanı Orban, Sofya'da Radev ile Güçlü İşbirliklerini Gözden Geçirdi

Orban ve Radev, enerji, savunma ve göç konularında işbirliğini artırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:28
Macaristan Başbakanı Orban, Sofya'da Radev ile Güçlü İşbirliklerini Gözden Geçirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. İkili görüşmede, dostluk bağlarının yanı sıra enerji, savunma ve göç alanlarında işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Orban, basın toplantısında, Bulgaristan’ın 1 Ocak 2025 itibarıyla Şengen bölgesine katılacak olmasından dolayı Radev’i tebrik etti. Bunun yanı sıra, Bulgaristan'ın enerji ve savunma alanlarındaki önemli ortaklık rolüne dikkat çekti. Orban, "Bulgaristan, daima bizim güvenliğimiz için de stratejik bir konumda olmuştur." ifadelerini kullandı.

Savunma alanındaki işbirliğinin önemine vurgu yapan Orban, iki ülkenin de bu sektörde faaliyet gösteren şirketleri karşılıklı olarak destekleme konusunda anlaştıklarını belirtti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ise iki ülkenin kültürel ve manevi bağlara sahip olduğunu, ortak tarihsel kader paylaştıklarını ifade ederek, "Bulgaristan ve Macaristan, günümüzde de karşılıklı güven ve dostluk ile ikili ilişkilerini geliştirmektedir." dedi.

Radev, iki ülkenin göç, enerji ve güvenlik alanlarında verimli bir işbirliği yürüttüğünün altını çizerken, Şengen’in yeni üyesi olarak Avrupa’nın gelişimi ve barışına katkı sunma taahhüdünde bulundu. Ayrıca, yatırım, finans, bilişim teknolojileri ve inşaat sektörü gibi birçok alanda da işbirliğini derinleştireceklerini yönelik ifadelere yer verdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (sol), davetlisi olarak ülkeye gelen Macaristan Başbakanı...

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (sol), davetlisi olarak ülkeye gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Sofya'da görüştü.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (sol), davetlisi olarak ülkeye gelen Macaristan Başbakanı...

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (sol), davetlisi olarak ülkeye gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Sofya'da görüştü.

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