Macaristan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Başladı

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) beşinci zirvesi, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik zorluklarını ele almak amacıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştiriliyor.

Zirveye Katılım

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Zirveye toplamda 40'tan fazla hükümet ve devlet başkanının katılması bekleniyor.

Ana Gündem Maddeleri

Zirvenin temel gündemini "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik zorlukları" oluşturuyor. Düzensiz göçle mücadele, ekonomi güvenliği ve iklim değişikliği gibi önemli konular da masaya yatırılıyor. Ayrıca, ABD’nin 47. Başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesiyle ilgili gelişmeler de liderler tarafından tartışılacak.

AST'nin Temelleri

AST, 2022 yılında Avrupa Günü'nde temelleri atıldıktan sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerisi ile oluşmaya başladı. 24 Haziran 2022 tarihinde yapılan AB Zirvesi'nde liderler, AST'nin AB ile yakın ilişkide olan tüm Avrupa ülkelerini kapsayan bir platform olabileceğini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, AST'nin yeni bir uluslararası kuruluş değil, Avrupa'da daha geniş bir siyasi tartışma platformu olacağı vurgulanmıştır.

Birleşmenin Gelişimi

7 Eylül 2022 tarihinde ilk kez somutlaşan AST, 6-7 Ekim 2022 tarihlerinde Çekya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen gayriresmi AB Liderler Zirvesi öncesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yılda iki kez yapılan zirvenin sonraki ev sahipleri arasında 1 Haziran 2023'te Moldova, 5 Ekim 2023'te İspanya ve 18 Temmuz 2024'te ise İngiltere yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın (sağda) ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış oturumuna katıldı.