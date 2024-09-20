Macaristan'da Sel Felaketi: Tarihi Parlamento Binası Zarar Gördü

Macaristan'da Sel Felaketi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte ve çevresinde meydana gelen sel felaketi, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yoğun yağışların etkisiyle daha da büyüdü. Romanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Slovakya ve İtalya da bu doğal afetin pençesindeyken, toplamda 23 can kaybı bildirildi.

Tuna Nehri Taştı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tuna Nehri'nin taşması sonucu tarihi Macaristan Parlamento Binası'nın girişinin suyla dolduğu açıkça görüldü. Yoğun yağışların etkisiyle Tuna Nehri'nin debisinin en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

Diğer Ülkelerde de Durum Kötü

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da da etkili olan bu yağışlar, benzer sonuçlar doğurarak Tuna Nehri'nin taşmasına yol açtı. Ayrıca, Polonya'nın güneyindeki Nysa Klodzka Nehri'nin taşmasıyla Lewin Brzeski kasabasındaki vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.

Arama kurtarma ve tahliye çalışmaları Avusturya ve Çek Cumhuriyeti gibi diğer etkilenen ülkelerde de devam ediyor. Fırtınaların ve yoğun yağışların yol açtığı felaket, bölge genelinde paniğe neden oldu. Sel felaketiyle ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.