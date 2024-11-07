Macaristan'dan Ukrayna İçin Ateşkes Çağrısı

Macaristan, Ukrayna'da Ateşkes İçin Görüşmeleri Başlatma Çağrısında Bulundu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki savaşın sonlanması adına müzakerelerin derhal başlaması gerektiğini belirtti. Orban, Avrupa'nın bu süreçte aktif bir rol üstlenmesini talep etti.

Ortak Basın Toplantısı

Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin ardından, Orban ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Avrupa'nın barış ve güvenliğe dair sorumluluk üstlenmesi gerektiği hususunda hemfikir oldukları aktarıldı. Orban, "Amerikalıların bizi korumasını bekleyemeyiz. Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlaması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Ateşkes İçin Destek Artmakta

Ukrayna'daki savaşa dair müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurgulayan Orban, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ateşkes desteklerinin arttığını belirtti. Ancak, Birlik içinde hâlâ farklı görüşlerin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Uzun Vadeli Barış İçin İlk Adım

"Yakında bu tarz müzakerelerin gerçekleşeceğine inanıyorum. Ateşkes, kalıcı barış yolunda atılacak ilk adım olacaktır," diyen Orban, çatışmalar sonrasında barış konusundaki düşüncelerin sürecin önünü tıkayabileceğine dair endişeleri olduğunu da dile getirdi. Orban, taraflar arasında iletişim sağlanmasının ön koşulunun ateşkes olduğunu vurguladı.

Ateşkesin Önemi

Orban, "Ateşkesi sağladığımızda, tüm taraflar için kabul edilebilir ve uzun vadeli bir barışın nasıl olabileceğini konuşma şansına sahip olacağız. Bu zorlu bir mesele, ama şartlarımızı oluşturmalıyız," şeklinde konuştu.