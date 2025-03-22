Macaristan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye Övgü: Barış İçin Temel Ortak

Macaristan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Avrupa’da sürdürülebilir ve güvenli bir yaşam için kritik bir ortak olduğunu dile getirdi. Bakan, "Eğer Avrupa halkı için barışçıl ve güvenli bir yaşamdan bahsediyorsanız, ne Rusya’yı ne de Türkiye’yi bu tartışmaların dışına bırakabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bakanın açıklamalarında, NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip olan Türkiye'nin ve dünya genelindeki en büyük nükleer cephanelerinden birine sahip olan Rusya'nın bu konularda atlanamayacak kadar önemli olduğunu belirtti. "Kıta için sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi oluşturmak istiyorsanız, bu ülkeleri kesinlikle tartışmalara dahil etmeniz gerekiyor" dedi.

İŞKUR'dan İstihdam Destekleri

Çalışma hayatında önemli bir yere sahip olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), geçen yıl 2,3 milyon kişiye kariyer planlaması konusunda yardımcı oldu. İŞKUR, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü görevi üstlenerek, istihdamı artırmaya devam ediyor.

2002'den bu yana, 44 milyondan fazla bireysel görüşme yaparak meslek seçimi, beceri geliştirme ve işe yerleşme süreçlerinde rehberlik sağladıklarını belirten İŞKUR, iş gücü piyasasında arz ve talep dengesini sağlamaya gayret ediyor.

Almanya'da İşten Çıkarma Dalgası

Almanya'da otomotiv, teknoloji ve finans gibi birçok sektörde işten çıkarma dalgası devam ediyor. Volkswagen, Thyssenkrupp, DHL, Commerzbank, Deutsche Bank, Audi, Deutsche Bahn ve Siemens gibi büyük şirketler, mevcuttan büyük çaplı işten çıkarmalar gerçekleştiriyor.

Küresel Piyasalarda ABD Büyüme Verisi Beklentisi

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanacak büyüme verisi ile sıkı bir şekilde bağlantılı olan resesyon endişeleri yönetilmeye çalışılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, hazırlanan tarifelerin enflasyonla mücadelede ilerlemeyi yavaşlatabileceğini ifade ederken, tartışmaların piyasalar üzerindeki etkisi artıyor.

Azerbaycan’da Nevruz Kutlamaları

Azerbaycan’da doğanın değişimi ile birlikte kutlanan Nevruz, kökeni Ergenekon Destanı'na dayanmaktadır. Doç. Dr. İlhama Gesebova, bu geleneğin 11. yüzyılda Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemine kadar uzandığını belirtiyor.

Ramazan Ayında Dayanışma

Berlin Türk Cemaati, ramazan ayında dayanışma kültürünü yaşatmak için yardım paketleri dağıttı. Cemaati Başkanı Selçuk Demirci, bu organizasyon ile dinlerini ve kültürlerini tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hac Yolculuğunda Bisiklet Kullanırken Bir Türk Genci

Almanya'nın Stuttgart kentinden yola çıkan Burak Öztürk, bisikletiyle hac yolculuğuna başladı. Amaç, Mayıs ayının sonuna kadar Mekke'ye ulaşmak.

Esnaf Bayram Alışverişine Umutla Bakıyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu bayram gıda ve giyim sektörlerinde büyük bir hareketlilik beklediklerini ifade etti. 100-120 milyar lira ciro beklentisi ile, tüketicilerin uygun fiyatlarla alışveriş yapacaklarını belirtti.

Meteorolojik Balonlar Hava Tahminine Katkı Sağlıyor

Dünyada 800, Türkiye’de ise 9 noktadan salınan meteorolojik balonlar, hava tahminleri için kritik veriler sağlıyor. Bu veriler, askeri ve sivil uçuşlar için büyük önem taşıyor.