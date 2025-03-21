Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Barış Çağrısı: Türkiye ve Rusya Olmadan Güvenlik Mümkün Değil

Szijjarto, Türkiye ve Rusya'nın Avrupa güvenlik mimarisinde yer almasının şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:48
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Barış Çağrısı: Türkiye ve Rusya Olmadan Güvenlik Mümkün Değil

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto Ortak Basın Toplantısında Türkiye-Rusya Vurgusu

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Szijjarto, Rusya ve ABD arasındaki görüşmelerin, Brüksel'in savaş yanlısı politikaları yüzünden engellenmemesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna'da Barış Umudu

Szijjarto, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için sağlanan çabalar nedeniyle Fidan'ı tebrik etti. Barış görüşmeleri için yapılan girişimlerin önemine dikkat çeken Szijjarto, "Mümkün olan her araçla Rus-ABD görüşmelerinin başarılı olmasını diliyoruz, destekliyoruz." dedi.

Güvenlik Mimarisi İçin Türkiye ve Rusya Şart

Bakan Szijjarto, sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisinin ancak Rusya ve Türkiye'nin dahil olmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Avrupa'daki bazı ideolojik fanatiklerin bu konuda farklı görüşler savunsa da, bu görüşlerin sağlam temellere dayanmadığını ifade etti. Szijjarto: "Türkiye ve Rusya dahil edilmeden Avrupa'nın güvenlik mimarisinden bahsetmek gerçekçi değildir." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

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