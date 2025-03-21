Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Kritik Mesaj

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Rusya ve ABD arasında gerçekleşen görüşmelerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Szijjártó, bu süreçte Brüksel'in savaş yanlısı politikaları nedeniyle barış görüşmelerinin engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Barış Sürecinin Önemi

Bakan Szijjártó, “(Rusya-ABD görüşmeleri) Brüksel'in savaş yanlısı politikalarıyla barış görüşmelerine engel oluşturmamasını bekliyoruz” dedi. Bu açıklama, Avrupa’nın güvenlik durumunu ve uluslararası ilişkilerdeki denklemleri daha da önemli hale getiriyor.

Szijjártó'nun bu sözleri, uluslararası arenada devam eden çatışmaların sona erdirilmesi için diplomatik çabaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.