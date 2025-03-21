Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Enerji Güvenliği için Türkiye'nin Rolü Hayati'

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Türkiye'nin enerji güvenliği için kritik bir ortak olduğunu vurguladı ve barış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:03
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Enerji Güvenliği için Türkiye'nin Rolü Hayati'

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Türkiye'ye Vurgu

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin enerji güvenliğinde hayati bir rolü olduğuna dikkat çekerek, "Macaristan'ın enerji güvenliği Türkiyesiz mümkün değildir. Türkiye'ye, güvenilir bir ortak olduğundan dolayı minnettarız." dedi.

Basın Toplantısında Önemli Açıklamalar

Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği iki saatlik görüşmenin, Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi play-off maçının uzatması gibi olduğunu belirtti. Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki stratejik dostluğu pekiştirdiğini ifade etti.

Macaristan'ın güvenlik menfaatlerinin Türkiye ile tamamen örtüştüğünü vurgulayan Szijjarto, "Geçtiğimiz üç yılda, Macaristan ve Türkiye barışın en büyük savunucuları oldular. Ateşkes görüşmelerinin desteklenmesi gerektiği konusunda yılmaz bir şekilde duruş sergiledik." diye konuştu.

Ateşkes için Diplomasi Çağrısı

Szijjarto, Avrupa'daki bazı ülkelerin son üç yılda ateşkes konusundaki tutumunu eleştirerek, "Bugün ateşkesi savunanlar, geçmişte bu kelimeye yasak getirmişti. Bu tavrı hatırlatmak istiyorum." dedi. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çözümün savaş alanında olmadığını belirten Szijjarto, Brüksel'in yeni silahlar göndermesini "tehlikeli ve kabul edilemez" olarak tanımladı ve ABD-Rusya arasında planlanan ateşkes görüşmelerinin başarılı olmasını umduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Enerji İşbirliği

TürkAkım üzerinden bu yıl 7.6 milyar metreküplük gazın Macaristan'a ulaştığını belirten Szijjarto, "Günlük 20 milyon metreküplük miktarı aştık." dedi. Ayrıca, BOTAŞ ile Türkiye'den doğrudan enerji alımı için görüşmelere başladıklarını hatırlattı.

Barış İlişkileri Üzerine Perspektif

Szijjarto, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri konusundaki toplantılara katılmamalarının sebebini, Macaristan’ın barış yanlısı duruşuyla açıkladı. "Biz barışı konuşmak istiyoruz. Savaş yanlısı yapmak istemiyoruz." ifadesini kullandı. Son olarak, ABD-Rusya arasındaki poltikanın dünya barışı için olumlu etkiler yaratacağına inandığını belirtti.

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