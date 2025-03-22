Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye, Barış Sürecinde Kritik Bir Ortak

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Türkiye'nin Rolunu Vurguladı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa güvenlik mimarisi hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin barışçıl ve güvenli bir yaşam için hayati bir ortak olduğunu belirtti. “Eğer Avrupa halkı için sürdürülebilir ve uzun vadeli bir şekilde barışçıl ve güvenli bir yaşamdan bahsediyorsanız, o zaman ne Rusya'yı ne de Türkiye'yi bu tartışmaların dışında bırakabilirsiniz” diye konuştu.

Türkiye-Macaristan İlişkileri Ön Planda

Szijjarto, Türkiye ziyareti sırasında, ülkesi ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilere de değinerek, “Türkiye olmadan Macaristan'ın enerji güvenliğinden bahsetmek imkansız” ifadesinde bulundu. Ayrıca, Türkiye’nin enerji tedariklerindeki rolüne minnettar olduğunu belirten Szijjarto, “2024’te iki ülke arasındaki ticaret hacmi rekoru kırılacak ve yıllık 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefi gerçekleştirilme yolunda ilerliyor” dedi.

Barış İçin Ortak Çabalar

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında iki ülkenin barış için gösterdiği çabaları takdir eden Szijjarto, “Son üç yıldır ateşkesi savunduk ve barış görüşmelerinin yapılmasını istedik. Bu yüzden iki ülke olarak gurur duyabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Gelecek Yıl Kültürel Bağlar Güçlenecek

Szijjarto, 2024'ün Türk-Macar Kültür Yılı olduğunu hatırlatarak, iki halk arasındaki benzerliklerin ve kültürel mirasın daha da belirgin hale geleceğini vurguladı. Ayrıca, bu yıl gerçekleştirilen “Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı” ile işbirliklerinin modern sanayilerle genişletilme hedefini de dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı Hakkında Umut Verici Açıklamalar

Szijjarto, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi konusunda umutlu olduğunu ifade ederek, eğer ABD ve Rusya arasında bir anlaşma sağlanırsa, savaşın sonlanabileceği düşüncesini paylaştı. Avrupa’nın bu barış süreciyle ilgili tutumunun kritik olduğunu vurguladı.

İsrail'in Ateşkes İhlalleri Üzerine Değerlendirmeler

İsrail’in ateşkesi ihlal etmesine yönelik soruları yanıtlayan Szijjarto, bölgedeki çatışmaların bir an önce sona ermesi için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını belirtti. “Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmaların birbirine eklenmesinin tüm küresel güvenlik açısından ciddi riskler doğurabileceğinden endişe ediyoruz” dedi.

Netanyahu’nun Macaristan Ziyareti Üzerine Yorumlar

Szijjarto, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararı doğrultusunda Macaristan'ı ziyaret etmesine ilişkin, “Her zaman uluslararası tepkilerle karşılaşabiliyoruz ve bu yeni bir durum değil” ifadelerini kullandı. UCM’nin tarafsızlığı ve politikleşmesi konularında eleştirilerde bulunarak, hükümetin UCM ile olan ilişkisini gözden geçireceğini sözlerine ekledi.