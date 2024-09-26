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Macaristan'ın Mülteci Merkezine Dönüşüm İddiası Gerilimi Arttırdı

Macaristan'ın Vitnyed köyünde mülteci merkezi kurulacağı iddiaları, Avusturya ile gerginliğe neden oldu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 23:15
Macaristan'ın Mülteci Merkezine Dönüşüm İddiası Gerilimi Arttırdı

Macaristan ile Avusturya Arasındaki Gerginlik

Macaristan'ın Avusturya sınırında bulunan Vitnyed köyünde, eski bir yapının mülteci merkezine dönüştürüleceği iddiaları gerginliğe yol açtı. Bu iddialar, iki komşu ülke arasında ciddi tartışmalara sebep oldu.

Avusturya'dan Sert Tepkiler

Macaristan'ın mülteci politikası ile bilinen yapısının etkisi, Avusturya hükümetinde endişelere yol açtı. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, eğer bu yapı mülteci merkezi haline gelirse, ülkelerinin sınırında daha sıkı kontroller yapılacağını belirtti.

Burgenland Eyaletinden Uyarılar

Burgenland Eyalet Başkanı Hans-Peter Doskozil ise, Macaristan'ın bu yönde bir adım atması durumunda sınır geçişlerinin kapatılabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, 29 Eylül'de gerçekleşecek genel seçimler öncesi siyasi partiler arasında tartışmalara yol açtı.

Macaristan Tarafından Yalanlama

Avusturya'nın sert açıklamaları üzerine, Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas basına yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı. Gulyas, mevcut tadilatın gençler için bir yaz kampı düzenlemek amacıyla yapıldığını vurguladı. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin Macaristan'ı mülteci merkezi kurmaya zorlaması durumunda, böyle bir yapının Brüksel'in merkezindeki Grand-Place'ye inşa edileceğini ifade etti.

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