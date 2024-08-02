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Macaristan'ın Rus Vatandaşlarına Vize Kolaylığı, AB ile Gerginliği Tırmandırdı

Macaristan, Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sunarak Avrupa Birliği ile yeni bir gerilim yarattı. Bu durum, AB yönetiminden eleştirilere neden oldu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:51
Macaristan'ın Rus Vatandaşlarına Vize Kolaylığı, AB ile Gerginliği Tırmandırdı

Macaristan ve AB Arasındaki Vize Tartışması

Macaristan ile Avrupa Birliği (AB) arasında, Budapeşte'nin dönem başkanlığını devralmasının ardından gerilim yükseliyor. Başbakan Viktor Orban'ın Moskova ziyaretinin ardından, Rus vatandaşlarına Schengen vizesi kolaylığı sağlama kararı sorunları derinleştiriyor.

AB Komisyonu'ndan Tepki

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Macaristan'a bir mektup göndererek, Rusya ve Belarus vatandaşlarına yönelik serbest seyahat imkanı sağlayan "Ulusal Kart" programının süresinin uzatılması hakkında bilgi istedi. Johansson, "Rusya, bir güvenlik tehdididir. Daha fazla teyakkuza ihtiyacımız var. Olası Rus casuslarının AB'ye kolay erişimi, güvenliğimizi riske atıyor" dedi.

Yanıtın Beklentisi

Johansson, Macaristan'ın vereceği cevabın ardından durumu inceleyeceklerini ve gerekirse hukuki önlemler alacaklarını vurguladı. Mektupta, AB'nin 2022 yılında Rusya ile olan vize kolaylıklarını durdurduğunu hatırlatıldı.

Politik Çatışmalar ve Eleştiriler

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Manfred Weber de, Orban'ın Rus vatandaşları için vize şartlarını basitleştirme kararını "şüpheli" olarak nitelendirerek, casusluk riskini gündeme getirdi. Orban'ın bu kararları, Macar hükümetinin Rusya ile ilişkilerindeki farklı tutumu gözler önüne seriyor.

Orban'ın Moskova Ziyareti

Orban'ın Moskova'ya yaptığı ziyaret, AB içinde büyük tartışmalara yol açmıştı. AB yönetimi, Orban'ı temsil etme yetkisinin olmadığına dair uyarılarda bulundu. Ancak Orban, bu ziyareti barışı sağlamak için bir adım olarak tanımlayarak, müzakerelerin başlatılmasının amacının olmadığını ifade etti.

Sonuç

Macaristan'ın Rus vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı, Avrupa Birliğiyle olan ilişkileri daha da karmaşık hale getiriyor. Orban'ın politikaları, uluslararası alanda eleştirilmeye devam ediyor.

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