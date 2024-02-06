Macaristan parlementosu'ndan İsveç'e boykot: Türkiye'ye gittikleri gibi buraya da gelsinler

Macaristan'daki hükümet partisi Fidesz, dün İsveç'in NATO üyeliği için yapılan oturuma katılmadı. Bu hem Stockholm hem de Batılı müttefiklerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Macar muhalefeti Başbakan Viktor Orban'ı şantaj yapmakla itham ederken, Fidesz NATO üyeliğinin kabul edilmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Budapeşte'ye gelmesini istedi.

Macaristan parlementosu'ndan İsveç'e boykot: Türkiye'ye gittikleri gibi buraya da gelsinler
Yayın Tarihi:

Başbakan Viktor Orban'ın söz vermesine rağmen, Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmeyen tek ülke olarak kalmaya devam ediyor.

Macaristan, Türkiye'nin geçen ay Stockholm'e onay vermesinin ardından dünyanın dikkatini çekti. Orban, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünde parlamento onayını en kısa sürede tamamlayacağına dair yeni bir söz verdi ancak dün muhalefetin isteği üzerine Macaristan Parlamentosu'nda yapılan oturuma katılmayarak bu sözünü tutmadı.

Macaristan parlamentosu, muhalefetin isteği üzerine dün İsveç'in NATO önerisini tartışmak için olağanüstü bir şekilde toplandı ancak hükümet partisi Fidesz oturuma katılmadı. Fidesz, İsveç'in NATO üyeliğinin kabul edilmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Budapeşte'ye gelmesini şart koştu. Stockholm yönetimi bu talebi daha önce 'görüşülecek bir şey olmadığını' söyleyerek geri çevirmişti.

Fidesz partisinden Máté Kocsis sosyal medyada yaptığı açıklamada "İsveçliler için katılım bu kadar önemliyse Türkiye'ye gittikleri gibi buraya da gelirler" diye belirtti.

Öne Çıkanlar
100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu açıldı! Onay alan 3 ay bir kuruş taksit ödemiyor 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu açıldı! Onay alan 3 ay bir kuruş taksit ödemiyor
Denizbank durdu durdu promosyonu patlattı! 30.000 TL ile kazanan oldu Denizbank durdu durdu promosyonu patlattı! 30.000 TL ile kazanan oldu
Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde
Çok Okunanlar
Bakanlıklara personel alımı yapılacak! 17 ilde yaşayanların aradığı iş ayağına geldi! Bakanlıklara personel alımı yapılacak! 17 ilde yaşayanların aradığı iş ayağına geldi! SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek KKTC Başbakanı Üstel'den Gazze açıklaması: Bizim Filistin'den farkımız Türkiye'nin ana vatanımız olması KKTC Başbakanı Üstel'den Gazze açıklaması: Bizim Filistin'den farkımız Türkiye'nin ana vatanımız olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya açıklaması: Yaralılardan biri yaşamını yitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya açıklaması: Yaralılardan biri yaşamını yitirdi AB'nin çiftçi protestoları karşısında çare arayışı sürüyor AB'nin çiftçi protestoları karşısında çare arayışı sürüyor