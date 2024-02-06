Macaristan parlementosu'ndan İsveç'e boykot: Türkiye'ye gittikleri gibi buraya da gelsinler

Başbakan Viktor Orban'ın söz vermesine rağmen, Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmeyen tek ülke olarak kalmaya devam ediyor.

Macaristan, Türkiye'nin geçen ay Stockholm'e onay vermesinin ardından dünyanın dikkatini çekti. Orban, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünde parlamento onayını en kısa sürede tamamlayacağına dair yeni bir söz verdi ancak dün muhalefetin isteği üzerine Macaristan Parlamentosu'nda yapılan oturuma katılmayarak bu sözünü tutmadı.

Macaristan parlamentosu, muhalefetin isteği üzerine dün İsveç'in NATO önerisini tartışmak için olağanüstü bir şekilde toplandı ancak hükümet partisi Fidesz oturuma katılmadı. Fidesz, İsveç'in NATO üyeliğinin kabul edilmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Budapeşte'ye gelmesini şart koştu. Stockholm yönetimi bu talebi daha önce 'görüşülecek bir şey olmadığını' söyleyerek geri çevirmişti.

Fidesz partisinden Máté Kocsis sosyal medyada yaptığı açıklamada "İsveçliler için katılım bu kadar önemliyse Türkiye'ye gittikleri gibi buraya da gelirler" diye belirtti.