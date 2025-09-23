Macaristan, Trump'ın Çağrısına Rağmen Rus Petrolü ve Gazı Almaya Devam Edecek

Szijjarto: Enerji tedariki altyapı nedeniyle Rus kaynaklarına bağımlı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrılarına rağmen ülkesinin Rus petrolü veya gazı almayı sürdüreceğini açıkladı. Szijjarto bu açıklamayı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York'ta The Guardian gazetesine verdiği röportajda yaptı.

Szijjarto, enerji tedarikini başka yerlerden temin etmenin "güzel bir hayal" olduğunu belirterek Trump'ın yaklaşımını anladığını söyledi. Bakan, "Rus petrolü veya gaz kaynakları olmadan ülkemiz için enerjinin güvenli tedarikini sağlayamayız." ifadesini kullandı.

Szijjarto, Macaristan için enerji tedarikinin tamamen "fiziksel bir sorun" olduğunu vurguladı: "Rusya dışında başka bir yerden petrol ve gaz satın almayı hayal etmek güzel olabilir ancak biz bunu sadece altyapımızın olduğu yerlerden yapabiliriz."

Fiziksel altyapıya bakıldığında Rus enerjisi olmadan ülkenin güvenli tedarik sağlamasının "imkansız" olduğunu da sözlerine ekledi. Avrupa Birliği ile ilişkiler hakkında ise Batı Avrupalı yetkilileri "fanatik" olarak nitelendirdi ve "sağduyuya, gerçeklere dayalı, rasyonel bir diyalog yürütmenin tamamen imkansız" olduğunu söyledi.

Szijjarto, ABD ile ilişkilerin iyi olduğunu belirterek, ABD Başkanı'nın Macaristan dostu olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunmuş, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullanmıştı.