Macaristan ve AB Arasındaki Ceza İhtilafı Devam Ediyor

Macaristan ve AB Arasındaki Gerginlik

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, göçmenleri tek yönlü biletle Brüksel'e gönderme önerisiyle Avrupa Birliği (AB) yönetimiyle yaşanan gerilimi artırdı. AB Komisyonu, Birliğin göç politikalarını ihlal ettiğine dair Macaristan'a yönelik olarak kesilen 200 milyon avro tutarındaki cezanın, 15 gün içinde ödenmemesi durumunda, bu miktarın Macaristan'ın AB bütçesinden alacağı paydan kesileceğini açıkladı.

AB Komisyonu'ndan Açıklama

AB Komisyonu sözcüsü Balazs Ujvari, düzenlediği basın toplantısında, Macaristan’ın cezayı ödememesi üzerine yeni bir talep gönderdiklerini belirtti. Ujvari, "Bu sürecin sona erdiği için Macaristan'a 15 gün tanıyoruz; eğer 17 Eylül'e kadar ödeme gerçekleşmezse, kesinti yapacağız." dedi.

Yasal Sürecin Arka Planı

Macaristan ile AB arasındaki bu anlaşmazlık, Aralık 2020'ye kadar uzanmaktadır. AB Adalet Divanı, Macaristan'ın sığınmacıları hukuka aykırı şartlarda tutarak sığınma prosedürlerini kasıtlı olarak ihlal ettiğine karar vermişti.

Macaristan Devlet Bakanı Gulyas, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamalarda, 200 milyon avro tutarındaki cezayı sert bir dille eleştirerek, "Brüksel istiyorsa göçmenleri tek yönlü biletle gönderebilir" diyerek yerel yönetimin duruşunu savunmuştu.

Macaristan’ın AB İle İlişkileri

AB, Macaristan'ı demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilkelerde gerileme yaşaması sebebiyle eleştirmekte. Bu sebeple, Macaristan’a yönelik olarak planlanan büyük bütçe payları daha önce dondurulmuştu. Aynı zamanda, ülke başbakanı Viktor Orban'ın 1 Temmuz'da üstlendiği AB dönem başkanlığının ilk günlerinde Moskova'yı ziyaret etmesi de gerilimi artıran bir etken oldu.