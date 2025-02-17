Macaristan ve Kazakistan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı'na Ortak Destek

Macaristan ve Kazakistan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na Ortak Destek

Macaristan ve Kazakistan Dışişleri Bakanları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesini desteklediklerini açıkladı. Kazakistan'da gerçekleşen toplantıda Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, başkent Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Toplantıda Öne Çıkanlar

Bakanlar, ilk başta bireysel görüşmeler yaptıktan sonra, genişletilmiş bir heyet toplantısında bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Nurtleu, iki ülke arasında stratejik ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Nurtleu, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma hedeflerine dikkat çekerek, “Son 20 yılda Macaristan'ın ekonomimize doğrudan yatırımı 370 milyon doları aştı ve şu an 16 ortak projeyi hayata geçiriyoruz.” dedi.

Yeni Anlaşmalar ve Yatırımlar

Kazak Bakan, ayrıca Macaristan'a petrol ve petrol ürünlerinin ihracatını artırmak amacıyla Budapeşte'de bir terminal inşası ve Kazakistan'da Macar bankalarının şube açılması gibi konularda mutabakat sağladıklarını bildirdi.

Nurtleu, iki ülke arasında ortak yatırım fonu kurulacağını da duyurarak, ilişkilerin yalnızca ekonomik değil, kültürel bağlarla da pekiştiğini ifade etti.

Ortak Destek ve Diplomatik Eylemler

Bakanı Szijjarto, Macaristan ve Kazakistan'ın barış yanlısı olduklarını ve savaşın sona ermesi için diplomatik çabaların desteklenmesi gerektiğini belirtti. “Ukrayna'daki savaşın bir an önce bitmesi bizim ortak çıkarımızdır.” diyen Szijjarto, her iki ülkenin de bu süreçte benzer tutum sergilediklerini vurguladı.

Szijjarto, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümü için Rusya ile ABD arasındaki diyalog'un önemine dikkat çekti. Kazakistan'ın nükleer enerji konusunda fabrika inşa etme kararını almasıyla ilgili olarak da işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

Son olarak, Macar petrol ve gaz şirketi MOL'un Kazakistan'da yeni petrol sahalarının keşfini hedefleyen stratejik anlaşmalarının çok yakın bir zamanda imzalanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Kazakistan'da temaslarda bulunan Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, başkent Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüştü. İkili önce baş başa ardından heyetleriyle genişletilmiş toplantıda bir araya geldi.

Kazakistan'da temaslarda bulunan Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, başkent Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüştü. İkili önce baş başa ardından heyetleriyle genişletilmiş toplantıda bir araya geldi.