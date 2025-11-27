Macera Park’ta Özel Eğitim Öğrencilerine Adrenalin ve Doğa Deneyimi

Macera Park’ta özel eğitim öğrencilerine unutulmaz doğa ve macera deneyimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yeşil Vatana Benim Okulum Geleceğe Çare’ etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Şehir Ormanı’nda yer alan Macera Park’ta Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu’nun özel eğitim sınıfı öğrencilerini ağırladı. Etkinlik, çocukların doğa sevgisini pekiştirmek ve çevre koruma bilincini geliştirmek amacıyla düzenlendi.

Program kapsamında minik misafirler, adrenalin dolu parkur deneyimi yaşarken ormanın kuş sesleriyle yankılanan ortamında farklı ağaç türlerini inceleme ve orman canlıları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Etkinlik, doğayla iç içe ve eğlenceli bir gün sunarak öğrencilerin deneyimlerini zenginleştirdi.

Aktiviteler, uzman rehberler ve öğretmenler eşliğinde gerçekleştirildi. Bu sayede öğrencilerin hem sosyal etkileşimleri güçlendirildi hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan uygulamalı aktiviteler deneyimlemeleri sağlandı.

Macera Park’taki buluşma, proje kapsamında yürütülen çalışmaların öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini somutlaştırdı ve doğa temelli eğitimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

