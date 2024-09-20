Macklemore, Filistinli Sanatçılarla Yeni Şarkısını Yayınladı

Macklemore'nin Yeni Şarkısı 'Hind's Hall 2'

Amerikalı rap sanatçısı Macklemore, bir dizi Filistinli sanatçı ile işbirliği yaparak yeni şarkısı 'Hind's Hall 2''yi müzikseverlerle buluşturdu. Bu şarkının, Filistin'e destek gösterilerinde sıkça yer alan ilk versiyonu 'Hind's Hall''ın devamı niteliğinde olduğu bildirildi.

Şarkıda Kimler Yer Alıyor?

Şarkının zengin kadrosunda, Filistinli rap sanatçısı MC Abdul, Filistin kökenli yazar Amer Zahr ve şarkıcı Anees Mokhiber gibi isimler bulunuyor. Ayrıca, Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza, çocukları resmettiği fotoğraflarıyla şarkıya katkı sağladı. Los Angeles Filistin Çocuk Korusu da projeye destek veren bir diğer grup olarak dikkat çekiyor.

Gelirler Bağışlanacak

Macklemore, şarkıdan elde edilecek tüm gelirlerin daha önceki projelerde olduğu gibi, Birleşmiş Milletler'in UNRWA birimine bağışlanacağını açıkladı. Bu bağışlar, Filistinli mültecilere yardım amacıyla kullanılacak.

Kamala Harris'e Yönelik Mesaj

Şarkının sözlerinde, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratlar’ın Başkan adayına, Kamala Harris'e doğrudan bir çağrı yapıldı. Macklemore, "Kamala dinliyor musun bilmiyorum ama silah ve para desteğini bırak, Michigan'ı kazanamayacaksın. Kararlıyız ve kesinlikle taraf değiştirmeyeceğiz çünkü tüm dünya artık Filistinli" ifadelerini kullandı.

Şarkının Anlamı ve İsimlendirme

Şarkının ismi, Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek protestolar sırasında, Gazze’de hayatını kaybeden altı yaşındaki Hind Rajab anısına öğrencilerin verdikleri 'Hind's Hall' adlı binadan alınmıştır.