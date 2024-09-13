DOLAR
33,95 -0,32%
EURO
37,57 -0,1%
ALTIN
2.794,07 -0,23%
BITCOIN
1.969.694,37 0,38%

Macron'a Eleştiri: 'Aşırı Sağın Esiri'

Le Havre'de Macron, bir vatandaş tarafından aşırı sağcı RN partisinin esiri olmakla eleştirildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 01:10
Macron'a Eleştiri: 'Aşırı Sağın Esiri'

Macron, Aşırı Sağ Eleştirileriyle Yüz Yüze

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın kuzeyindeki Le Havre kentinde gerçekleştirdiği ziyarette bir vatandaştan sert eleştiriler aldı. Vatandaş, Macron'u "aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin esiri" olarak tanımladı ve seçim sonuçlarına saygı göstermediğini dile getirdi.

Seçim Sonuçlarına Saygı Vurgusu

Vatandaş, Macron'a "Bence Fransız halkının bir kısmını görmezden geldiniz," diyerek, seçim sonuçlarının ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Bu eleştirinin ardından, Macron, RN partisinin 10 milyondan fazla oy aldığını hatırlatarak, “Kimse kimsenin esiri değil. Fransızlar kendilerini ifade etti. Tüm görüşlere saygı duyulmalı ve uzlaşmalar yapılmalı,” şeklinde yanıt verdi.

Uzlaşma Çağrısı

Macron, Cumhuriyet yanlısı siyasi güçleri uzlaşmaya çağırarak, anlaşamadıkları alanlarda bile birlikte çalışmalarının gerekliliğine dikkat çekti.

Seçim Süreci ve Yeni Başbakan Ataması

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın galip gelmesi üzerine Macron, meclisi feshederek 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde genel seçimlere gitmeye karar verdi. Yeni Halk Cephesi (NFP) seçimlerde en fazla milletvekilini kazanmasına rağmen, hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamadı; bu durum, Fransa tarihinin en parçalı Meclis tablosunu ortaya çıkardı.

Olimpiyatlar süresince yeni bir başbakan atama niyetinde olmadığını belirten Macron, 5 Eylül'de merkez sağcı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı, ancak bu seçimlerin galibi olan sol ittifakın ortak adayını atamayı reddetti.

Siyasi Geleneği ve Anayasa

Fransa Anayasası’na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor. Ancak, siyasi gelenekler gereği, başbakan en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçilmelidir.

İLGİLİ HABERLER

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
4
Libya Merkez Bankası Krizine Çözüm İçin Pazarlıklar Başladı
5
Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklama
6
Gündem Özeti: 13 Eylül 2024 Etkinlikleri ve Gelişmeleri

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!