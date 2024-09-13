Macron'a Eleştiri: 'Aşırı Sağın Esiri'

Macron, Aşırı Sağ Eleştirileriyle Yüz Yüze

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın kuzeyindeki Le Havre kentinde gerçekleştirdiği ziyarette bir vatandaştan sert eleştiriler aldı. Vatandaş, Macron'u "aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin esiri" olarak tanımladı ve seçim sonuçlarına saygı göstermediğini dile getirdi.

Seçim Sonuçlarına Saygı Vurgusu

Vatandaş, Macron'a "Bence Fransız halkının bir kısmını görmezden geldiniz," diyerek, seçim sonuçlarının ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Bu eleştirinin ardından, Macron, RN partisinin 10 milyondan fazla oy aldığını hatırlatarak, “Kimse kimsenin esiri değil. Fransızlar kendilerini ifade etti. Tüm görüşlere saygı duyulmalı ve uzlaşmalar yapılmalı,” şeklinde yanıt verdi.

Uzlaşma Çağrısı

Macron, Cumhuriyet yanlısı siyasi güçleri uzlaşmaya çağırarak, anlaşamadıkları alanlarda bile birlikte çalışmalarının gerekliliğine dikkat çekti.

Seçim Süreci ve Yeni Başbakan Ataması

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın galip gelmesi üzerine Macron, meclisi feshederek 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde genel seçimlere gitmeye karar verdi. Yeni Halk Cephesi (NFP) seçimlerde en fazla milletvekilini kazanmasına rağmen, hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamadı; bu durum, Fransa tarihinin en parçalı Meclis tablosunu ortaya çıkardı.

Olimpiyatlar süresince yeni bir başbakan atama niyetinde olmadığını belirten Macron, 5 Eylül'de merkez sağcı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı, ancak bu seçimlerin galibi olan sol ittifakın ortak adayını atamayı reddetti.

Siyasi Geleneği ve Anayasa

Fransa Anayasası’na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor. Ancak, siyasi gelenekler gereği, başbakan en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçilmelidir.