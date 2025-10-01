Macron: Avrupa hava sahasını ihlal edenler misilleme riskiyle karşı karşıya

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:08
Kopenhag'daki gayriresmi güvenlik zirvesinde net uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka'nın ev sahipliğinde başkent Kopenhag'ta düzenlenen güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirveye girişte, son dönemde yaşanan hava sahası ihlallerine ilişkin sert bir uyarı yaptı.

"Avrupa yanıt verirken zayıflık göstermemeli. Şunu yineleyeyim ki Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır."

Macron, zirvenin ana gündeminin Ukrayna'ya desteğin artırılması ve Rusya karşısında Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi olduğunu belirtti. Toplantıda, Ukrayna'ya yardım yapan Gönüllüler Koalisyonu'nun çalışmaları ile finansal ve operasyonel ihtiyaçların değerlendirileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın ortak borçlanma mekanizmaları aracılığıyla Ukrayna'ya finansal destek sağlama kararının hem Kiev'in savunma kapasitesini artıracağını hem de Avrupa savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

AB'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna lehine kullanmasına ilişkin olarak ise Macron, bunun uluslararası hukuka saygılı bir çerçevede yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Macron, Rusya'nın yasaklara rağmen hidrokarbon ticaretini sürdürmesini sağlayan "hayalet filolar"a dikkat çekerek, bu filoların Moskova'nın savaş bütçesinin yaklaşık yüzde 40'ını finanse ettiğini düşündüklerini söyledi. Macron, bu şekilde işleyen 600 ila 1000 geminin bulunduğunu ileri sürerek, Avrupa'nın bu ticareti engellemeye yönelik adımlar attığını kaydetti.

Son dönemde Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'daki hava sahası ihlallerine değinen Cumhurbaşkanı, bu olayların Avrupa'nın erken uyarı sistemleri ve ortak savunma işbirliğine daha fazla ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirtti.

Macron, Avrupa'nın ortak savunma programları, erken uyarı sistemleri, balistik kapasite ve anti-dron teknolojilerine yatırım yapması gerektiğini vurguladı ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Avrupa kendi güvenlik garantisini oluşturmak zorunda. Bu, hem Ukrayna'ya yardım için hem de Avrupalıların gelecekteki güvenliği için şarttır."

