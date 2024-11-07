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Macron: Avrupa’nın Güvenliği Amerikalılara Bırakılamaz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın güvenliğini ABD'ye devretmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:37
Macron: Avrupa’nın Güvenliği Amerikalılara Bırakılamaz

Önemli Açıklamalar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Siyasi Topluluk (AST) zirvesinde, Avrupalıların güvenliklerini sonsuza kadar Amerikalılara devretmemeleri gerektiğini vurguladı.

AST ve Avrupa Birliği

Macron, AST'nin Avrupa Birliği’ne rakip olmadığını belirterek, bu topluluğa üye ülkelerin farklılıklarının yanı sıra ortak çıkarları da olduğunu ifade etti.

Büyük Avrupa’nın Geleceği

20. yüzyılda tarihsel olayların Avrupa’yı böldüğünü söyleyen Macron, “Soru şu; 21. yüzyılda 'Büyük Avrupa’nın' ortak sayfasını yazmak istiyor muyuz? Ben buna derinden inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve Barış Üzerine Vurgular

Macron, savaşın yeniden Avrupa’ya döndüğünü belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ermenistan ile Azerbaycan ilişkelerine dikkat çekti. “Bizim görevimiz, Amerikan halkı tarafından seçilen liderlerin çıkarlarını savunmak değil, Avrupalıların çıkarlarını korumak olmalıdır.” açıklamasını yaptı.

Avrupa'nın Stratejik Seçimleri

Macron, Avrupa'nın ekonomi, teknoloji ve savunma alanlarındaki kararlarını başkalarının eline bırakmak istemediğini vurguladı. “Güvenliğimizi sonsuza kadar Amerikalılara devretmemeliyiz.” dedi.

Barış ve İşbirliği Çağrıları

Moskova hükümetinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan galip çıkmamasının Avrupalıların ortak çıkarına olacağını savunan Macron, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir anlaşma sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Demokratik Değerlerin Korunması

Macron, Avrupa’nın liberal demokrasi modelinin yabancı güçler tarafından sömürüldüğünü belirterek, demokratik kuralların korunması gerektiğini vurguladı. “Eğer demokrasiyi yalnızca altyapı sunmak olarak görürsek, dış propaganda sahnesi haline gelebiliriz.” dedi.

Jeopolitik Güç Olma Vurgusu

Son olarak, “Büyük Avrupa”nın eşi benzeri görülmemiş bir jeopolitik güç olduğunu dile getiren Macron, “Dünya otoburlar ve etoburlardan oluşuyor. Eğer otobur olarak kalmaya karar verirsek, etoburlar kazanır ve biz de onlar için bir pazar oluruz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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