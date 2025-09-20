Macron, Bin Selman ve Sisi 22 Eylül İki Devletli Çözüm Konferansı Hazırlıklarını Görüştü

Macron, Bin Selman ve Sisi 22 Eylül Konferansı İçin Hazırlıkları Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile 22 Eylül'de ABD'de yapılması planlanan iki devletli çözüm konferansı hazırlıklarını görüştü.

Görüşmenin içeriği ve vurgular

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman ile Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında 28-30 Temmuz'da düzenlenen yüksek düzey katılımlı Uluslararası Filistin Konferansı'nın çıktıları ele alındı. İki lider, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, barışın tesis edilmesi ve Filistin devleti kurulması yönündeki çabaları desteklediklerini belirtti.

Tanıma niyeti ve uluslararası mutabakat

Bin Selman ile Macron, Filistin Devleti'ni tanıma niyetini açıklayan ülkelerin sayısındaki artışın, Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkına ve barışçıl geleceğe doğru ilerleme yönündeki uluslararası bir mutabakatı gösterdiğini vurguladılar.

Mısır'dan açıklama

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi yaptığı yazılı açıklamada, Sisi ile Macron'un telefon görüşmesinde konferans hazırlıklarının ele alındığını bildirdi. Açıklamada, konferansın Filistin Devleti'nin tanınması, iki devletli çözümün uygulanması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması yolunda önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Sisi, Fransa'nın Filistin'i tanıma niyetini memnuniyetle karşıladığını belirterek bunun Orta Doğu'da adil ve kapsamlı barışa ulaşma yönünde atılan olumlu bir adım olduğunu söyledi. Ayrıca Filistin'i henüz tanımamış ülkelere, savaşın sona ermesi ve istikrar sağlanması yönündeki uluslararası süreci destekleyen benzer adımlar atma çağrısında bulundu.

Uluslararası konferans ve New York Bildirgesi

Birleşmiş Milletler'de (BM) 28-30 Temmuz'da gerçekleşen yüksek düzey katılımlı Uluslararası Filistin Konferansı, iki devletli çözüme destek vurgusuyla sona erdi. New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaklaşık 130 ülkenin üst düzey yetkililerini bir araya getiren konferansta üç günlük oturumların ardından New York Çağrısı ve New York Bildirisi kabul edildi.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl şekilde sona ermesini hedefliyor.

BM Genel Kurulu oylaması ve son durum

BM Genel Kurulu'nda 12 Eylül'de New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarı oylamaya sunuldu. Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke 'hayır' oyu kullanırken, 142 ülke 'evet' oyu verdi ve 12 ülke çekimser kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 Eylül'de telefonda görüştüğü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de tanıma niyetinde olduğunu bildirmişti.