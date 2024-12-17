Macron, Chido Kasırgası'ndan Etkilenmiş Mayotte'u Ziyaret Edecek

Macron, Chido Kasırgası ile Yıkılan Mayotte'a Gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Chido Kasırgası sonrası yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinden endişe edilen Mayotte Adası'na gelecek günlerde ziyaret edeceğini açıkladı. Mayotte için ulusal yas ilan edileceği de duyuruldu.

Macron, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Mayotte için kurulan kriz masası aracılığıyla bölge halkına acil önlemler alınacağını belirtti. Ayrıca, "Vatandaşlarımıza, memurlara, kurtarma ekiplerine destek için Mayotte'a gideceğim," ifadelerini kullandı.

Başbakan François Bayrou ise, Mayotte'a gitme planlarını duyurarak, adanın durumunu "çok sevdiğim bir Ada" olarak nitelendirdi. Bayrou, Mayotte sakinlerinin yaklaşık yüzde 90'ının çok zor durumda olduğunu söyledi.

Ayrıca, daha önce Reunion Adası'ndan ve Fransız anakarasından gönderilen 800 kişilik kurtarma ekibinin yanına, sivil ve askeri 1500 personelin daha adaya sevk edileceği bildirildi.

Acil Durumlar ve İlk Yardımlar

Chido Kasırgası, çok sayıda kamu bina ve hastanede yıkıma neden oldu. Sağlık Bakanı Genevieve Darrieussecq, Mayotte'da 25 acil durum hastasının komşu Reunion Adası'na tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye uçuşlarının devam edeceği belirtildi.

Yardım Talepleri

Fransa İslam Konseyi (CFCM), Mayotte'da yaşanan yıkım sonrası yardım çağrısında bulundu. CFCM, "Onlarca kişinin ölümü ve yüzlercesinin hala enkaz altında bulunmasından derin üzüntü duyuyoruz," diyerek, felaketten etkilenen adalılar için yardım seferberliği başlatılmasını talep etti.

Su ve Elektrik Krizi Derinleşti

Kasırga sonrası adada elektrik ve internet kesintileri devam ediyor, içme suyu sıkıntısı da artmış durumda. Mayottelular, günde bir şişe içme suyu dahi bulmakta zorlandıklarını aktarıyor. Halihazırda %80'ini yağmur sularından sağlayan ada, yaz aylarında yaşanan kuraklık dolayısıyla büyük bir su krizine girmişti.

Chido Kasırgası'nın Sıfırı: Mayotte

14 Aralık’ta meydana gelen Chido Kasırgası, saatte 220 kilometre hızla ilerlerken, Mayotte'ta büyük bir yıkıma neden oldu. Resmi kayıtlara geçilen ölü sayısı 21, yaralı sayısı ise 373 olarak bildirilse de, can kaybının yüzlerce olabileceği tahmin ediliyor.

Mayotte, Fransa'nın yaklaşık 8 bin kilometre uzağında, Hint Okyanusu'nda yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu en fakir topraklarından biri. Adada yaklaşık 300 bin kişi yaşamaktadır.