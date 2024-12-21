Macron'dan Almanya'daki Noel Pazarına Saldırıya Dayanışma Mesajı

Macron'dan Almanya'ya Destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'da bulunan Magdeburg kentindeki Noel pazarına yapılan saldırının ardından dayanışma mesajı yayınladı. Macron, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, yaşanan "dehşet" karşısında derinden sarsıldığını dile getirdi.

Alman Halkının Yanında

Macron, Fransa’nın Alman halkının acısını paylaştığını vurgulayarak, dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti. Bu trajik olayda, bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucunda 4 kişi yaşamını yitirirken, 200’den fazla kişi yaralandı.