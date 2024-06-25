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Macron'dan dikkat çeken uyarı "Fransa iç savaşın eşiğine gelebilir"...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazar günü yapılacak erken meclis seçimlerine yönelik çarpıcı bir uyarıda bulundu. Macron, aşırı sağ veya aşırı sol partilerin seçimi kazanması durumunda ülkenin iç savaşa sürüklenebileceği riski olduğunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 16:04
Macron'dan dikkat çeken uyarı "Fransa iç savaşın eşiğine gelebilir"...

Macron, bir podcast yayınında rakip partilerin seçim programlarını değerlendirirken, Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen'in aşırı sağ programının toplumu bölme ve iç savaş riski yaratabileceğini vurguladı. Ayrıca, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin radikal sol çözümlerinin de ülkenin birlik ve beraberliğini tehdit ettiğini belirtti.

Macron, aşırı siyasi çözümlerin toplumda derin ayrışmalara yol açabileceğini ve bu durumun sonucunda iç savaş tehlikesinin artabileceğini ifade etti. "Her şeyden bıktığımızda, hayat her gün zorlaştığında, daha hızlı çözümler sunan aşırıların cazibesine kapılabiliyoruz. Ancak, çözüm hiçbir zaman ötekisini reddetmek olmayacaktır." diyen Macron, uzlaşı ve dayanışmanın önemini vurguladı.

KRAL ABDULLAH İLE GAZZE KONUSUNDA MUTABIK KALDI

Öte yandan, Macron'un Elysee Sarayı'nda Ürdün Kralı Abdullah'ı ağırladığı bir görüşmede ise ikili, Gazze'deki insani krize çözüm bulma konusunda ortak bir çaba gösterdi. Geçiş noktalarındaki kısıtlamaların kaldırılması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundular. Ayrıca, Batı Şeria'daki durumdan duydukları endişeyi dile getirerek, bölgede iki devletli çözüm için birlikte çalışma konusunda anlaştılar.

SİYASİ ATMOSFER GERİLİYOR

Fransa'da 30 Haziran'da yapılacak olan erken seçimler öncesinde siyasi atmosfer giderek geriliyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde RN'nin öne çıkmasıyla birlikte Macron, mevcut parlamentoyu feshederek yeniden seçim kararı almıştı.

Bu gelişmeler, Fransa'da siyasi kutuplaşmanın derinleştiğine ve seçimlerin ülke için kritik bir dönüm noktası olduğuna işaret ediyor. Macron'un uyarıları ise siyasi partilerin sorumlulukları konusunda önemli bir çağrı niteliği taşıyor.

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