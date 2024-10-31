Macron'dan Fas'a Önemli Ziyaret: Batı Sahra Üzerine Temaslar

Macron'un Fas Ziyareti ve Batı Sahra Meselesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fas'a düzenlediği 3 günlük resmi ziyaret sırasında Rabat hükümetinin tartışmalı Batı Sahra bölgesindeki egemenliğini desteklediğini bir kez daha vurguladı. Ziyaret, 28-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi ve Macron'a, eşi Brigitte Macron ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve diğer üst düzey yetkililer eşlik etti.

Rabat Meclisi'nde Yapılan Açıklamalar

Macron, 29 Ekim'de Fas Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, Batı Sahra'nın durumu ve geleceğinin Fas'ın egemenlik çerçevesinde şekilleneceğini ifade etti. Ayrıca, 2007 yılında Fas'ın önerdiği "genişletilmiş özerklik" planının, bölgeye yönelik adil ve kalıcı bir siyasi çözüm için önemli bir temel oluşturduğunu belirtti.

Fransa'nın Desteği ve Yatırımlar

Macron, Fransa'nın bu tutumla uluslararası platformlarda Fas'ı destekleme kararlılığında olduğunu vurguladı. Ziyaretin ardından Fas Meclis üyeleri, Macron'u ayakta alkışlayarak desteklerini gösterdiler. Bununla birlikte, Macron, kısa süre içinde Batı Sahra bölgesine Fransız yatırımlarını yönlendireceklerini de açıkladı.

Fransa Dışişleri'nden Güncel Harita

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fas'a özel olarak güncellenen haritasında Batı Sahra'nın, Fas'ın toprakları içinde yer aldığına dikkat çekti. 29 Ekim'de güncellenen haritadaki noktalı çizgilerin kaldırıldığına dair bilgiler Fransız basınında yer aldı.

Cezayir'in Tepkisi ve Tarihi Sorunlar

Cezayir, Fransa'nın Fas'ın Batı Sahra konusundaki özerklik planına destek vermesini büyük bir üzüntü ile kınadı ve Paris Büyükelçisini geri çağırdı. Fransa ve Cezayir arasında Batı Sahra dışında çözülmesi beklenen tarihi sorunlar da bulunmaktadır; bunlar arasında Cezayir arşivleri ve nükleer denemelerle ilgili tazminat talepleri öne çıkıyor.