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Macron'dan Netanyahu'ya Açıklama: Sözlerim Çarpıtıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Netanyahu’nun İsrail'in kuruluşuyla ilgili sözlerini çarpıttığını savundu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:09
Macron'dan Netanyahu'ya Açıklama: Sözlerim Çarpıtıldı

Macron'dan Çarpıtma Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuya yönelik yaptığı açıklamalarda, ülkesinin kuruluşunun Birleşmiş Milletler (BM) kararı ile gerçekleştiği yönündeki ifadelerinin yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Brüksel'de Basın Toplantısı

Macron, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası yapılan basın toplantısında, Netanyahu’ya yönelik olarak ifade ettiği sözlerin çarpıtıldığını öne sürdü. Bu ifadelerin, Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon tarafından kamuoyuna yansıtıldığını belirtti.

Profesyonellik Uyarısı

Toplantıya katılan bakanların, konuyla ilgili "profesyonellik eksikliği" sergilediklerini savunan Macron, kabine üyelerinin yanlış ve bağlam dışı bilgiler yaymamaları gerektiğini belirtti. Bu duruma büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Macron, basın mensuplarına verilen bilgilerin doğruluğunun önemine dikkat çekti.

Basın Derneğinden Tepki

Macron'un açıklamaları, hükümetin resmi iletişimlerine atıfta bulunarak tartışmalara yol açtı. Cumhurbaşkanlığı Basın Derneği, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, gazetecilerin sadece resmi açıklamaları tekrarlamakla yükümlü olmadığını ifade etti. "Gazeteciliği tanımlamak, cumhurbaşkanının yetkisi olamaz," şeklinde bir ifade kullandı.

İsrail'in Tepkisi

Ulusal medya, Macron'un toplantıda "Bay Netanyahu, ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı" sözlerini kullandığını bildirdi. Bu ifadeler üzerine, İsrail Başbakanlık Ofisi resmi bir açıklama yayımlayarak Macron'a tepki gösterdi. Açıklamada, "İsrail Devletini kuran BM kararı değil, Bağımsızlık Savaşı’nda kahraman savaşçıların kazandığı zaferdir. Bu savaşçılar arasında Holokost’tan kurtulanlar da bulunmaktadır." denildi.

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