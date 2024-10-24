Macron'dan Netanyahu'ya Medeniyet Vurgusu

Macron ve Netanyahu Arasındaki Gerilim Devam Ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını "barbarlığa karşı bir medeniyet savaşı" olarak nitelemesine sert tepki gösterdi. Macron, bu tür söylemlerin peşinde yatan ideolojiyi eleştirerek, "Barbarlık ekleyerek medeniyetin savunulduğunu düşünmüyorum," ifadelerini kullandı.

Lübnan Konferansında Yapılan Açıklamalar

Macron, Paris'te düzenlenen ve 70 ülkeden çok sayıda uluslararası kuruluşun katıldığı "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konulu konferansın açılışında söz aldı. Açıklamalarında, son günlerde "medeniyetler savaşı" hakkında çokça konuşulduğunu belirtirken, Netanyahu'nun kullandığı ifadeleri reddetti.

Netanyahu’nun Savunma Stratejisi

Netanyahu, dün Europe1 ve Cnews gibi Fransız medya kuruluşlarına verdiği röportajda, "Barbarlığa karşı medeniyet savaşı yürütüyoruz" diyerek Macron'u eleştirdi. Ayrıca, "Sadece kendimiz için değil, aynı zamanda sizin için de savaşıyoruz" şeklinde vurguladı.

Silah Ambargosu Üzerinden Tartışmalar

İkili arasındaki gerginlik, Macron'un İsrail'e silah ambargosu talebinde bulunmasının ardından arttı. Macron, 5 Ekim tarihinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında kullanılacak silah sevkiyatlarını durdurması gerektiğini söylemişti. Netanyahu ise bu durumu "ayıp" olarak değerlendirdi ve Macron’un tutumunu eleştirerek, başlangıçtaki desteklerin zamanla nasıl değiştiğini vurguladı.