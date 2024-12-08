Macron'dan Suriye'de Rejim Çöküşüne Sevgi Dolu Mesaj

Macron'dan Çarpıcı Açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'deki rejim karşıtı silahlı muhalif grupların Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Baas rejimi çökmüştür. Sonunda!" ifadelerini kullandı. X hesabından yaptığı paylaşımda, bu gelişmeye duyduğu memnuniyeti dile getiren Macron, Suriye halkının cesaretine ve sabrına da saygı gösterdi.

Barış ve Özgürlük Mesajı

Macron, Suriye halkına barış, özgürlük ve birlik dileklerini iletti. Bu süreçte Fransa'nın, Orta Doğu'nun güvenliğine olan bağlılığını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'deki çatışmalar, 27 Kasım tarihinde Halep ilinin batı kırsalında Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı gruplar arasında patlak verdi. 30 Kasım'da, muhalif grupların Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden almasının ardından, İdlib genelinde de hakimiyet sağlandı.

Rejim karşıtı gruplar 5 Aralık'ta Hama kent merkezine ulaşırken, humus ilinde stratejik noktaları kontrol altına almaya başladılar. 6 Aralık'ta, Dera ilinde muhaliflerin operasyonları sonucunda il merkezi rejim güçlerinden geri alındı ve 7 Aralık'ta Suveyda ilinin tamamı muhaliflerin kontrolüne geçti.

Şam'ın güneybatısında ilerleyen gruplar, 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmeyi başardı. Rejim güçleri de Şam'da kritik lokasyonlarını kaybetti. Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini terörden arındırdı.