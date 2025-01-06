Macron'dan Suriye için 'özgür, egemen ve saygın' devlet vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'de "özgür, egemen ve saygın" bir devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini duyurdu.

Macron, Elysee Sarayı'nda Fransa Büyükelçilerine yaptığı geleneksel konuşmada, ABD ile ilişkilerden, Ukrayna'daki savaşa, İran'ın nükleer programından Orta Doğu’daki duruma kadar birçok konuda ülkesinin dış politika önceliklerini anlattı.

Geçiş Süreci ve Destek

Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'deki geçiş sürecinin ciddiyetle izlenmesi gerektiğinin altını çizerken, bu süreçte ülkenin etnik, siyasi ve mezhepsel çeşitliliğinin yansıtıldığı "özgür, egemen ve saygın" bir devlet inşasına yönelik desteklerinin "uzun vadede" süreceğini vurguladı. Macron, Suriye'deki “terörle mücadele konusunda Batı ile ittifak halindeki Kürtleri" yalnız bırakmayacaklarının sözünü verdi.

Musk'a Seçim Müdahalesi Suçlaması

Macron, Elon Musk'ı, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden Almanya’daki seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’ne (AfD) destek vermekle seçimlere müdahale etmekle suçladı. Macron, "On yıl önce, dünyanın en büyük sosyal ağlarından birinin sahibinin yeni bir gerici uluslararası hareketi destekleyeceği ve özellikle Almanya’da olduğu gibi seçimlere doğrudan müdahale edeceği söylenseydi, bunu kim hayal edebilirdi?" şeklinde konuştu.

Trump ile Transatlantik İlişkiler

Macron, ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump’ın "Fransa’da küçümseyemeyeceği, sağlam bir müttefikinin olduğunu bildiğini" ifade etti. Trump’ın “Avrupa’ya inanan” bir lider olduğunu belirten Macron, transatlantik ilişkilerin geleceği için "zayıf ve kötümser olmayı seçersek Başkan Trump'ın ABD’si tarafından saygı görme şansımız az olur." dedi.

İran'ın Nükleer Programı Üzerine Uyarılar

İran’ı Orta Doğu’daki “temel güvenlik sorunu” olarak nitelendiren Macron, bu sorunun Fransa, Avrupa ve bölge ülkeleri dahil birçok ülkeyi ilgilendirdiğini savundu. Özellikle, "İran’ın nükleer programının hızlanmasının bizi kırılma noktasına yaklaştırdığı" uyarısında bulundu ve bu ülkeye karşı yeni yaptırımların gündeme gelebileceğinin altını çizdi.

Ukrayna Savaşında Batı'nın Güvenilirliği

Rusya-Ukrayna savaşını da değerlendiren Macron, Ukrayna’nın yenilmesinin “Avrupalılar ve Amerikalılar için iyi olmayacağını” belirtti. Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için "hızlı ve kolay bir çözüm yok" diyen Macron, ABD’nin Ukrayna’da durumu değiştirecek müdahalelerde bulunması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna için güvenlik garantisi oluşturmanın Avrupa’nın sorumluluğunda olduğunu vurguladı.