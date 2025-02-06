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Macron'dan Suriyeli Cumhurbaşkanı Şara'ya Tebrik Telefonu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı tebrik ederek bölgedeki istikrar için işbirliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:36
Macron'dan Suriyeli Cumhurbaşkanı Şara'ya Tebrik Telefonu

Macron, Suriyeli Mevkidaşı Şara’yı Kutladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriyeli mevkidaşı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Şara’yı Suriye Cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması dolayısıyla kutladı. Görüşme, Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından duyuruldu.

Geçiş Dönemine Destek

Macron, görüşme sırasında Suriye'deki geçiş dönemine desteğini vurgulayarak, ülkede uygulanan yaptırımların kaldırılması ve ekonomik iyileşme sürecine katkıda bulunmak için Fransa'nın çaba göstereceğini belirtti.

Bölgedeki İstikrar İçin Ortak Çalışma

İkili görüşmede, Suriye'deki güvenlik meseleleri gündeme geldi ve bölgedeki istikrarın sağlanması için ortak çalışma gerekliliği konusunda ortak bir görüş birliğine varıldı. Macron, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi süreçlerin desteklenmesi konusundaki kararlılığını yineledi.

Şara'dan Teşekkür ve Hedefler

Şara ise Macron'a, kendisini aramasından ve Fransa'nın sağladığı destekten dolayı teşekkür etti. Suriye'nin ulusal öncelikleri arasında istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğü olduğunu belirten Şara, yeni yönetimin kalkınma ve refah odaklı bir vizyon benimsediği ifade etti.

Resmi Ziyaret Daveti

Görüşmenin sonunda Macron, Şara’yı gelecek haftalarda resmî bir ziyaret için Fransa’ya davet etti. 29 Ocak'ta gerçekleştirilen "Zafer Konferansı"nda Şara'nın Suriye’yi uluslararası platformlarda temsil edeceği bilgisi verilmişti.

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