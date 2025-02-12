Macron'dan Trump'a Gazze Uyarısı: 'Boş Arazi Değil, İki Milyon İnsan Yaşıyor'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına karşı çıkarak, "Gazze boş bir arazi değil, 2 milyon insanın yaşadığı topraklar." ifadelerini kullandı.

Macron, CNN televizyonuna verdiği röportajda Trump'ın Gazze'yi devralma planına karşı olduğunu dile getirerek, "2 milyon insana, 'Tamam şimdi tahmin edin ne olacak? Buradan gideceksiniz.' diyemezsiniz." şeklinde konuştu.

Macron, "En iyi çözüm emlak operasyonu değil, siyasi operasyon." diyerek, Gazze'deki durumun bir yıldır herkes için vahim olduğuna dikkat çekti.

Fransız lider, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze’de gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili her zaman katılmadığını belirterek, "Bazen sivilleri de hedef alan bu kadar büyük çaplı operasyonların doğru yanıt olduğunu bir an bile düşünmüyorum." diye ekledi.

Macron, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve insani operasyonların yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Filistinlilerin bir devlete sahip olma isteğine saygı duyulması gerektiğini" vurguladı. Ayrıca, Ürdün ve Mısır'a da saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Gazze'yi devralacağını açıklamıştı. Trump, Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu ifade ederek, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. "Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçenekleri yoktur." iddiasında da bulunmuştu.