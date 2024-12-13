Macron, François Bayrou'yu Yeni Başbakan Olarak Atadı

Macron'dan Kritik Atama

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, merkez sağcı Başbakan Michel Barnier liderliğindeki azınlık hükümetinin 4 Aralık'ta güven oylamasıyla düşmesinin ardından, seçim ittifakı ortaklarından merkez sağcı Demokrat Hareketi (MoDem) Lideri François Bayrou'yu başbakan olarak atadı.

Barnier Hükümeti Güven Oylamasında Düşüyor

Barnier hükümeti, 2025 bütçesi üzerinde muhalefetle uzlaşma sağlayamayınca 4 Aralık'taki güven oylamasıyla düştü. Barnier'nin 5 Aralık'ta istifasını sunmasının ardından, Macron, siyasi partilerin temsilcileriyle istişari görüşmeler gerçekleştirerek yeni bir yol haritası belirledi.

François Bayrou'nun Politika Geçmişi

BAYROU, böylelikle 2017'den bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Macron'un 6. başbakanı oldu. 1986 ile 2012 yılları arasında milletvekilliği yapan Bayrou, yaklaşık 10 yıldır Pau kentinin belediye başkanlığını yürütüyordu. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliği ve 1993-1997 yıllarında Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen Bayrou, Macron döneminde ise sadece 1 ay süren bir Adalet Bakanlığı deneyimi yaşadı.

Yeni Hükümetin İlk Hedefi

François Bayrou, Macron ile son 7 yıl boyunca süregelen ortaklıklarının ardından, şimdi yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Yeni başbakanın ilk önceliği, 2025 bütçesinin onaylanmasını sağlamak olacak. Bu süreçte, aşırı sağcılar, solcular ve Macron kanadı şeklinde 3 bloka ayrılan Meclis tablosunda uzun süre görev alıp almayacağı ise merak konusu.