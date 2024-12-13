DOLAR
34,94 -0,14%
EURO
36,73 -0,24%
ALTIN
2.988,87 0,69%
BITCOIN
3.508.068,19 -0,59%

Macron, François Bayrou'yu Yeni Başbakan Olarak Atadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni başbakan olarak François Bayrou'yu atadı. İlk hedefi 2025 bütçesinin onaylanması olacak.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:34
Macron, François Bayrou'yu Yeni Başbakan Olarak Atadı

Macron'dan Kritik Atama

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, merkez sağcı Başbakan Michel Barnier liderliğindeki azınlık hükümetinin 4 Aralık'ta güven oylamasıyla düşmesinin ardından, seçim ittifakı ortaklarından merkez sağcı Demokrat Hareketi (MoDem) Lideri François Bayrou'yu başbakan olarak atadı.

Barnier Hükümeti Güven Oylamasında Düşüyor

Barnier hükümeti, 2025 bütçesi üzerinde muhalefetle uzlaşma sağlayamayınca 4 Aralık'taki güven oylamasıyla düştü. Barnier'nin 5 Aralık'ta istifasını sunmasının ardından, Macron, siyasi partilerin temsilcileriyle istişari görüşmeler gerçekleştirerek yeni bir yol haritası belirledi.

François Bayrou'nun Politika Geçmişi

BAYROU, böylelikle 2017'den bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Macron'un 6. başbakanı oldu. 1986 ile 2012 yılları arasında milletvekilliği yapan Bayrou, yaklaşık 10 yıldır Pau kentinin belediye başkanlığını yürütüyordu. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliği ve 1993-1997 yıllarında Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen Bayrou, Macron döneminde ise sadece 1 ay süren bir Adalet Bakanlığı deneyimi yaşadı.

Yeni Hükümetin İlk Hedefi

François Bayrou, Macron ile son 7 yıl boyunca süregelen ortaklıklarının ardından, şimdi yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Yeni başbakanın ilk önceliği, 2025 bütçesinin onaylanmasını sağlamak olacak. Bu süreçte, aşırı sağcılar, solcular ve Macron kanadı şeklinde 3 bloka ayrılan Meclis tablosunda uzun süre görev alıp almayacağı ise merak konusu.

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YÖK Başkanı Özvar, Hayırseverlerle Üniversitelerin İş Birliğini Vurguladı
2
Fransız Muhalefeti, Bayrou'nun Başbakan Atamasına Tepkiler Yağdırıyor
3
Burhan, Türkiye'nin Sudan'da Savaşın Durdurulmasında Rol Oynamasını Destekledi
4
TİKA ve Can Veren Eller Derneği'nden Benin'de Göz Sağlığı Eğitimi
5
YTB, KATİP Programı ile Dünya Çapında Diplomatlara Türkçe Öğretiyor
6
Van'da 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Projesi Tanıtıldı
7
Tiran'da Veliaj'ın İstifası İçin Protestolar Devam Ediyor

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı