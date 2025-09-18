Macron: Fransa, DSÖ'nün Çalışmalarına Tam Destek Vermeye Devam Edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) çalışmalarına tam destek vermeye devam edeceğini bildirdi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u başkent Paris'te kabul etti.

Görüşmede Macron, Fransa'nın DSÖ'nün yanında olduğunu ve ülkesinin DSÖ ile olan güçlü işbirliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Açıklamada, Fransa'nın DSÖ'nün çalışmalarına tam destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

Görüşmede ele alınan konular

Macron ve Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin farklı kriz noktalarındaki çalışmaları ile küresel sağlık mimarisinin reform edilmesi gerektiği konularını ele aldı.

Ghebreyesus, görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu. Ghebreyesus, Macron'a kabulü ve Fransa'nın DSÖ'ye verdiği destek için teşekkür etti ve Fransa ile işbirliklerinin süreceğini belirtti.

Ayrıca Ghebreyesus, DSÖ'nün reformları ve daha verimli bir küresel sağlık mimarisine duyulan ihtiyacı da ele aldıklarını kaydetti.