Macron: Fransa Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı — Gazze'de Ateşkes Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. Macron bu açıklamayı, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki 'Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi' konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansta yaptı.

Macron'un konuşmasının öne çıkanları

Macron, Gazze'de savaşı durdurmanın zamanının geldiğini belirterek, bu konuda 'Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz.' ifadesini kullandı. Hamas'ın elindeki esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron, 'Artık hiçbir şey Gazze'deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor.' dedi.

'Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum.' şeklinde konuşan Macron, bu tanımanın Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail'in haklarından bir şey eksiltmeyeceğini ve aynı zamanda İsrail'in güvenliğine de hizmet edeceğini vurguladı.

Tanımanın amaçları ve aşamalar

Macron, tanımanın İsrail ve Filistin arasında faydalı müzakerelerin yürütülmesine imkân sağlayacağını, sahadaki şiddet döngüsünü kıracak ve her taraf için barış ve güvenlik sağlayacak mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Macron'un ifade ettiğine göre, ilk aşamada Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in Gazze'deki tüm askeri operasyonlarına son vermesi ve Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesi gerekiyor. İkinci aşamada ise Gazze'de istikrarın sağlanması ve yeniden inşa sürecinin başlatılması hedefleniyor.

Macron, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze güvenliğinin Filistin yönetiminin dahil olacağı bir geçiş hükümetine bırakılmasını savundu. Ayrıca Filistin Devleti Başkanı Mahmud Abbas'ın yönetimde derinlemesine reform taahhüdü verdiğini belirterek, verilen taahhütlerin yerine getirilmesine Fransa'nın büyük önem atfedeceğini ifade etti.

Macron, 'Yenilenen Filistin yönetiminin' nihai halinin müzakerelerin başarısı için bir ön koşul olduğunu belirtti ve şu taahhüdü dile getirdi: 'Gazze'de tutulan tüm esirler serbest bırakıldıktan ve ateşkes sağlandıktan sonra Filistin Devleti'nde bir büyükelçilik açmaya karar verebilirim.'

Uluslararası ve bölgesel beklentiler

Macron, Avrupalı ortaklarla işbirliğinin İsrail'in savaşı sona erdirmek ve barış müzakerelerine girmek için alacağı önlemlere bağlı olacağını söyledi. Bu süreçte hedefin, tüm topraklarını bir araya getiren, İsrail'i tanıyan ve İsrail tarafından tanınan, egemen, bağımsız ve silahsızlandırılmış bir Filistin Devleti kurulması olduğunu vurguladı.

Macron ayrıca Arap ve Müslüman ortaklardan, Filistin Devleti kurulur kurulmaz İsrail'i tanıma taahhütlerini yerine getirmelerini ve İsrail ile normal ilişki kurmalarını beklediğini belirtti.

Uluslararası destek ve mevcut durum

Konuşmasında konferansa katılan ülkelerin barış istediğini yineleyen Macron, 'Evet, Gazze'deki savaşa, katliamlara, ölümlere hemen son verme zamanı geldi. Bizi harekete geçiren şey aciliyettir.' dedi. Macron, Filistin halkına adaletli davranmanın dolayısıyla da Filistin Devleti'ni tanımanın zamanı geldiğini söyledi.

Daha önce Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu. Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152'ye çıkmış oldu; BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.

Birçok ülke de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamıştı.