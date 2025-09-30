Macron: Fransa, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Macron, Trump'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik planını memnuniyetle karşıladı; İsrail'in kararlı şekilde harekete geçmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 00:05
Macron: Fransa, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Macron: Fransa, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Macron'dan İsrail'e kararlı harekete geçme çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Plana ilişkin olarak Macron, "İsrail'in bu konuda kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyorum. Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakıp bu planı uygulamaktan başka seçeneği yok." dedi.

Bu unsurların, "Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimiyle 142 BM üye ülkesi tarafından benimsenen ilkeler ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın inşası için ilgili tüm ortaklarla derinlemesine görüşmelerin önünü açması gerektiğini" vurgulayan Macron, Fransa'nın katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve tarafların taahhütleri konusunda duyarlı olacaklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB Konseyi Başkanı Costa'dan çağrı: Trump'ın Gazze barış planı değerlendirsin
2
Erdoğan: Türkiye adil ve kalıcı barış için sürece katkı verecek
3
14 Kongre Üyesi Trump Yönetimine: Küresel Sumud Filosu Korunmalı
4
Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
5
Atasever: IAC 2026 ile TEKNOFEST'te 'Uzay Vatan' Doğabilir
6
Almanya: Wadephul'den Trump'ın Gazze Planına 'Eşsiz Fırsat' Çağrısı
7
Erdoğan'dan Trump'a Takdir: Gazze'de Ateşkes İçin Liderlik Vurgusu

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı