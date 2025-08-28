Macron: Fransız-Alman Ortaklığı Güçlü Bir Avrupa İçin 'Mükemmel Uyum'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaz tatilini geçirdiği Bregançon Kalesi'nde ağırladığı Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede, Fransız-Alman ortaklığının ekonomik, ticari, finansal ve jeopolitik açıdan güçlü bir Avrupa için kritik önemde olduğunu söyledi.

Toplantı öncesi açıklamalar

Yarın yapılacak Alman-Fransız Ortak Bakanlar Konseyi ve Alman-Fransız Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantıları öncesinde basın mensuplarına konuşan Macron, ikili ilişkilerde son dönemde yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Macron, bakanlar konseyini iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak için dönüm noktası olarak nitelendirdi ve "Fransız-Alman ortaklığı, bugün ekonomik, ticari ve finansal açıdan ve aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşta jeopolitik konumunu koruyan güçlü bir Avrupa'ya sahip olmak için mükemmel şekilde uyumlu." değerlendirmesinde bulundu.

Merz'in mesajları

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Ukrayna savaşı konusunda ortak bir yaklaşım geliştirilmesinin önemine işaret ederek, "Sadece birlikte çözebileceğimiz bazı işler var." dedi.

Merz, ekonomik işbirliğini geliştirme arzusunu yinelerken, Avrupalı devletlerin daha etkili hareket edebilmesi için Avrupa Birliği içindeki bürokrasinin ciddi oranda azaltılması gerektiğine inandığını vurguladı.