Macron, G20 Öncesinde Arjantin Devlet Başkanı Milei ile Görüştü

Macron ve Milei Arasında Tarihi Görüşme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 Liderler Zirvesi öncesinde Arjantin'i ziyaret etti ve Devlet Başkanı Javier Milei ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Casa Rosada'da Baş Başa Toplantı

Başkent Buenos Aires'teki Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada’da bir araya gelen iki lider, baş başa ve heyetler arası toplantılar düzenledi.

Macron'un Ticaret Anlaşmaları Üzerine Açıklamaları

Macron, görüşmede Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşmasını mevcut haliyle imzalamayacağını ifade etti. Anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, bunun Fransa'nın tarımı için "son derece olumsuz" olacağına dikkat çekti.

Ekonomik ve Teknolojik İşbirliği Üzerine Vurgular

Macron ayrıca, Arjantin'in zengin lityum kaynaklarına olan ilgisini dile getirerek, iki ülke arasında ekonomik, teknoloji, inovasyon ve savunma alanlarında işbirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

İklim ve Biyoçeşitlilik Üzerine Mesajlar

Fransa lideri, Milei’ye iklim ve biyoçeşitlilik konusunda uluslararası koordinasyonun önemini de aktardı. "Kendisine bu konularda ilerlemenin neden gerekli olduğunu ifade ettim" dedi.

Yatırım Çerçevesi ve Arjantinli İş İnsanlarıyla Toplantı

Macron'un ziyareti sırasında, Arjantinli iş insanları ile bir toplantı gerçekleştirdiği ve özellikle lityum konusunda işbirliğini güçlendirmek için bir yatırım çerçevesinin belirlenmesi gerektiğini ifade ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sosyal Medyadaki Paylaşımlar

Macron, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaşarak, "Arjantin ve Fransa arasında özellikle ekonomi, savunma ve inovasyon alanlarındaki işbirliğini güçlendireceğiz. Bu diyalog, Avrupa ve Latin Amerika ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından kritik önem taşıyor" mesajını iletti.

G20 Zirvesi'ne Geçiş

Macron, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.