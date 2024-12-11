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Macron, Gürcistan'daki Gerginliği Yatıştırmak İçin İletişime Geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gürcistan'daki gerginliğin çözümünde katkı sağlamak için iktidar lideri İvanişvili ile görüştü.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:37
Macron, Gürcistan'daki Gerginliği Yatıştırmak İçin İletişime Geçti

Macron'un Gürcistan'daki Gerginliklere Yakın İlgi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gürcistan'da devam eden gösteriler nedeniyle artan gerginliğin yatıştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla önemli bir adım attı. Gürcü Hayali Partisinin Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, hem uluslararası hem de yerel düzeyde dikkatleri üzerine çekti.

Macron'un İletişim Stratejisi

Gürcistan'daki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Macron'un İvanişvili’yi telefonla aradığı ve görüşmenin bir saat sürdüğü belirtildi. Macron'un, Gürcistan'daki durumu nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade ederek, mevcut gerginliğin yatıştırılması konusunda güçlü bir arzu taşıdığını vurguladığı aktarılmaktadır. İvanişvili’nin de görüşme sonrası Macron'a teşekkür ettiği belirtiliyor.

Gürcistan'da Gösteriler ve Hükümetin Tutumu

Gürcistan'daki siyasi zemin, Avrupa Parlamentosu'nun 26 Ekim'deki parlamenter seçimlerinin yenilenmesi çağrısıyla daha da gergin hale geldi. Muhalefet partileri ve Avrupa Birliği yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek protestolar düzenlemeye başladı. Hükümet ise, AB ile müzakereleri 2028 sonuna kadar durdurma kararı aldı.

Uluslararası Tepkiler ve Son Gelişmeler

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkedeki bazı Avrupalı siyasetçilerin iç işlerine müdahale ettiğini belirterek, AB ile müzakerelere ilişkin kararlarını duyurdu. Bu durum, Tiflis'te büyük çaplı protestoların başlamasına yol açtı. Gösteriler, ülkenin farklı bölgelerinde 14 gündür devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını açıkladı. Ayrıca, AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasının Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek verdi. Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin bazı üst düzey temsilcilerine giriş yasağı uygulama kararı aldıklarını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Kobakhidze ve birkaç hükümet yetkilisine yönelik yaptırımların uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Macron’un önümüzdeki günlerde yeniden İvanişvili ile görüşeceği bilgisi, uluslararası siyasi müzakerelerin Gürcistan bağlamında daha da derinleşeceğinin sinyallerini veriyor.

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