Macron: Lübnan'ın Güvenliği ve Egemenliği Yalnızca Lübnan Makamlarında Olmalı

Macron, UNIFIL yenilenmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek Lübnan güvenliği ve egemenliğinin yalnızca Lübnan makamlarında olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:40
Fransız Cumhurbaşkanı, UNIFIL yenilenmesini ve Lübnan'a destek planını değerlendirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Lübnan'ın güvenliği ve egemenliği yalnızca Lübnan makamlarının elinde olmalı.

Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin yenilendiğini önemli bir mesaj olarak nitelendirerek bu gelişmeden memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Devletin güç kullanımındaki tekelin yeniden tesisine yönelik cesur kararları memnuniyetle karşıladığını kaydeden Macron, kabineye sunulacak planın kabul edilmesini desteklediğini ifade etti. Plan kabul edilir edilmez Temsilcisi Jean-Yves Le Drian'ın öncelikler konusunda yetkililerle birlikte çalışmak için Lübnan'a geleceğini belirtti.

Macron, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi ve Lübnan egemenliğine yönelik her türlü ihlalin sona ermesinin planın yürürlüğe girmesi için gerekli şartlar olduğunu vurguladı. İsrail'in hala işgal ettiği mevzilerin devri konusunda görev üstlenmeye hazır olduklarını daima dile getirdiklerini aktardı.

Fransız lider, Lübnanlı yetkililere bu yılın sonuna kadar 2 konferans düzenleme konusunda kararlı olduklarını söyledi. İlki, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek için; ikincisi ise Lübnan'ın yeniden kalkınması ve inşası için planlanıyor.

Emmanuel Macron, Lübnan için güvenliğin yeniden sağlandığı, egemenliğin teyit edildiği ve refahın yeniden inşa edildiği bir gelecek istediklerini vurguladı.

