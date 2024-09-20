Macron, Netanyahu'ya Savaş Uyarısında Bulundu

Macron'dan Netanyahu'ya Savaş Uyarısı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail yönetiminin bölgeyi savaşa sürüklediği konusunda uyarıda bulundu.
Hava Saldırısının Ardından
İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Macron, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısının ardından Netanyahu'yu aradı. Görüşmede Macron, "Siz bölgeyi savaşa sürüklüyorsunuz." ifadesini kullandı.
Netanyahu’nun Cevabı
Netanyahu ise, Macron'a yaptığı yanıtında, "İsrail'e baskı uygulayacağınıza, Hizbullah'a saldırılarını durdurması için baskı yapmanızın zamanı geldi." şeklinde karşılık verdi.
Güvenlik Olayları ve Diplomasi
Gazetede ismi gizli tutulan bir Fransız yetkili, Lübnan'da yaşanan son güvenlik olaylarının savaş ihtimalini artırdığına dikkat çekerken, diplomatik çözüm yolunun halen mümkün olduğunu belirtti.
- İsrail ordusunun Camus bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.
- İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana zaman zaman artış göstermekte.