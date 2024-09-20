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Macron, Netanyahu'ya Savaş Uyarısında Bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in askeri eylemlerinin bölgeyi savaşa sürüklediği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 23:11
Macron, Netanyahu'ya Savaş Uyarısında Bulundu

Macron'dan Netanyahu'ya Savaş Uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail yönetiminin bölgeyi savaşa sürüklediği konusunda uyarıda bulundu.

Hava Saldırısının Ardından

İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Macron, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısının ardından Netanyahu'yu aradı. Görüşmede Macron, "Siz bölgeyi savaşa sürüklüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Netanyahu’nun Cevabı

Netanyahu ise, Macron'a yaptığı yanıtında, "İsrail'e baskı uygulayacağınıza, Hizbullah'a saldırılarını durdurması için baskı yapmanızın zamanı geldi." şeklinde karşılık verdi.

Güvenlik Olayları ve Diplomasi

Gazetede ismi gizli tutulan bir Fransız yetkili, Lübnan'da yaşanan son güvenlik olaylarının savaş ihtimalini artırdığına dikkat çekerken, diplomatik çözüm yolunun halen mümkün olduğunu belirtti.

  • İsrail ordusunun Camus bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.
  • İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana zaman zaman artış göstermekte.

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