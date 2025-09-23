Macron New York'ta Trump konvoyu nedeniyle trafikte mahsur kaldı

Macron, New York'ta Trump konvoyu nedeniyle yollar kapatılınca aracında mahsur kaldı; daha sonra yaya olarak Büyükelçiliğe yürüdü ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:30
Olayın detayları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyu için yolların kapatılması nedeniyle bir süre aracında mahsur kaldı.

Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'taki temaslarını sürdürüyor.

Fransız basınına göre, New York polisi Trump'ın konvoyu dolayısıyla yolları kapatınca, Cumhurbaşkanı'nın Fransız Büyükelçiliği'ne gitmek isteyen aracı trafikte kaldı.

Yolların neden kapalı olduğunu öğrenmek için bir polis memurunun yanına giden Macron, daha sonra Trump'ı telefonla arayarak şu sözleri sarf etti: "Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatıldı."

Bir süre sonra yaya olarak Büyükelçiliğe gitmeye karar veren Macron, yolda Trump'la telefon görüşmesini sürdürdü ve yaklaşık 30 dakika yürüdü; isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

Macron ile fotoğraf çektiren bir kişi Cumhurbaşkanı'nı alnından öptü.

Olay, Cumhurbaşkanı'nın Filistin Devleti'ni tanımasının ardından gerçekleşti.

