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Macron: Putin Barış İstemiyor, Saldırılar Çatışmayı Yoğunlaştırıyor

Macron, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarının barış istemediğinin göstergesi olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:23
Macron: Putin Barış İstemiyor, Saldırılar Çatışmayı Yoğunlaştırıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istemediğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Macron, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesi resmi temaslarda bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Macron, "Putin'in niyetinin çatışmaları yoğunlaştırmak olduğunun açık olduğuna inanıyorum. Haftalardır bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. Ülkedeki saldırıların artışının da Putin'in "barış istemediğini ve uzlaşıya hazır olmadığını" gösterdiğini vurgulayan Macron, “Rusya’yı bu saldırıları durdurmaya zorlama sorumluluğumuz var.” dedi.

G20 Liderler Zirvesi, bugün Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Rio de Janeiro kentinde liderleri karşılamasıyla başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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