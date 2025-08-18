Macron: Putin-Zelenskiy-Trump Üçlü Toplantısı İçin Ukrayna'da Ateşkes Gerekli

Fransa Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray toplantısında üçlü zirve şartlarını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşını nihayete erdirmek amacıyla yapılması planlanan olası bir üçlü toplantı öncesinde Ukrayna'da silahların susması gerektiğini söyledi.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Avrupa Birliği liderlerinin katıldığı toplantıda konuştu ve Trump'a ev sahipliği için teşekkür etti.

Macron, "Bu masanın etrafındaki herkes barıştan yana." diyerek son yıllarda Ukrayna'da "güçlü ve kalıcı" bir barış inşa etmek için yürütülen çabalara vurgu yaptı.

Olası üçlü zirvenin sorunu çözmenin tek yolu olduğunu belirten Macron, bunun için Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da ateşkesi sağlamaya ikna etmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, "Böyle bir üçlü toplantı düzenlemek için, konuştuğumuz gibi, ateşkes istemeniz veya en azından (Ukrayna'da) ölümlerin durması bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Macron, üçlü toplantının ardından Avrupa liderlerinin de masada olduğu dörtlü bir görüşme yapılmasını önerdi.

Ukrayna'da kalıcı barış ve tüm Avrupa için güvenlik garantileri gerektiğini belirten Macron, bu bağlamda Ukrayna'nın güvenilir bir orduya sahip olmasının önemine dikkat çekti. Macron, "Avrupalıların Ukrayna'ya (sağlanacak) güvenlik garantileri için kendi üstlerine düşeni yapma konusunda oldukça bilinçli olduklarından emin olabilirsiniz." dedi.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.