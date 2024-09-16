Macron, Thierry Breton'un Yerine Yeni Aday Gösterdi

Macron'un Yeni Adayı: Stephane Sejourne

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Thierry Breton’un istifası sonrasında Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'yi yeni üye olarak önerdi.

Sejourne Adaylık Sürecinde

Fransa'nın, AB Komisyonu'nun İç Pazar alanından sorumlu üyesi Thierry Breton'un görevinden çekilmesinin ardından, Sejourne'nin adaylığı ile ilgili Ulusal basında yapılan açıklamalara göre, karar Başbakan Michel Barnier ve Macron'un uzlaşısıyla alındı.

Açıklamada, daha önce Avrupa Parlamentosu'ndaki liberal eğilimli siyasi grup Renew Europe başkanı olarak görev yapan Sejourne'nin yeni pozisyon için gereken kriterleri karşıladığı ve "endüstriyel ve teknolojik egemenlik" ile "Avrupa rekabetçiliği" üzerine yoğunlaşacağı ifade edildi.

Breton'un İstifası

Breton'un istifa nedeni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni dönemde Fransa'dan başka bir isim istemesi oldu. Breton, sosyal medya üzerinden paylaştığı istifa mektubunda, "Komisyon üyeliği görevimi artık yerine getiremeyeceğim sonucuna vardım" diyerek istifasını açıkladı. Ayrıca, Başkan von der Leyen'in "kişisel nedenlerle" başka bir ismi talep ettiğini belirtti.

Breton, AB Komisyonu'ndaki çalışmaları süresince sanayi politikası, savunma yatırımları, iç pazar alan ve dijital platformlara ilişkin önemli dosyaları yönetiyordu.

Ursula von der Leyen'in ikinci dönem için hazırladığı yeni Komisyon üyelikleri listesi için bu hafta açıklama yapması bekleniyor.

AB Komisyonu'nda her ülke için bir üye bulunmaktadır.