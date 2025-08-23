Macron-Tokayev Telefon Görüşmesi: Ulaşım ve Enerjide Stratejik Ortaklık

Fransa ve Kazakistan liderleri ikili ve bölgesel gündemi ele aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde hem uluslararası hem de iki ülke ilişkilerine dair önemli konular gündeme geldi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Tokayev ile görüşmede ulaşım ve enerji alanlarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesini ele aldıklarını bildirdi.

Görüşmede ayrıca uluslararası gelişmeler de tartışıldı. Macron, "Uluslararası durumu da görüştük: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırı savaşını ve Güney Kafkasya'da devam eden müzakereleri." ifadelerini kullandı.

Taraflar arasındaki yakın temas, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle de güçlendi: Macron Kasım 2023'te Kazakistan'ı ziyaret etmiş, Tokayev ise Kasım 2024'te Fransa'ya resmi ziyarette bulunmuştu.

Görüşme, iki ülke arasında özellikle enerji ve ulaştırma projelerinin ileriye taşınması ve bölgesel istikrar konularında koordinasyonun sürdürüleceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.