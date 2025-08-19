DOLAR
Macron: Trump-Putin-Zelenskiy Zirvesi Sonrası Türkiye'nin de Olacağı Dörtlü Görüşme

Macron, olası Trump-Putin-Zelenskiy zirvesinin ardından Avrupa ve Türkiye'nin de katılacağı bir görüşme talep ederek Ukrayna'da kalıcı barış için süreci genişletmek istediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:58
Fransa Cumhurbaşkanı, görüşme dizisinin genişletilmesini önerdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da barışın sağlanması amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devleti Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir üçlü zirvenin ardından, Avrupalıların ve Türkiye'nin de katılacağı yeni bir görüşmeden yana olduğunu açıkladı.

Macron, Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Zelenskiy ve Avrupa Birliği liderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Washington'da, Ukrayna'da barışın sağlanması için bir dizi görüşme yapılması gerektiğinin kararlaştırıldığını belirten Macron, müzakerelerin devam edebilmesi için ateşkes sağlanmasının veya çatışmalara ara verilmesinin önemini vurguladı.

Macron, toplantı sırasında Trump ve Putin'in telefonla görüştüğünü aktararak, "Öncelikle gelecek saatlerde belirlenecek bir yerde Başkan Zelenskiy ile Başkan Putin arasında ikili bir görüşme serisi oluşturulması konusunda mutabık kalındı." dedi.

Macron, söz konusu ikili görüşmeyi Trump'ın da dahil olacağı üçlü bir zirvenin izleyeceğini ve bu süreç tamamlandığında Avrupalıların ve Türkiye'nin de masada olduğu dörtlü bir görüşme gerçekleştirilmesini istediğini belirtti. Macron, "Ben hatta tüm bunların ardından Avrupalıların ve hatta Türklerin de katılacağı bir görüşmenin gelmesini istiyorum. Daha doğrusu güvenliği bu çatışmanın sonuçlarından doğrudan etkilenen herkesin katılacağı bir toplantı arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Macron, katıldığı Fransız TF1 kanalındaki programda ise Ukrayna için ilk güvenlik garantisinin güçlü bir orduya sahip olmak olduğunu söyledi. İkinci güvenlik garantisinin ise güvence güçlerine sahip olmak olduğunu vurguladı ve bu güçlerin "cephe hattında ve kışkırtıcı operasyonlar değil hava, deniz ve karada güvence operasyonları yürüteceğini" ve Ukrayna’da kalıcı barışa hizmet edeceğini kaydetti.

Washington'da yapılan toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

