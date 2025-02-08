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Macron, Türkiye ile İlişkilerde Olumlu Gündem İstiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye ile olumlu ilişkiler kurma arzusunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:20
Macron, Türkiye ile İlişkilerde Olumlu Gündem İstiyor

Macron, Türkiye ile İlişkilerde Olumlu Gündem Arayışında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu bir gündem oluşturmak istediğini ifade etti.

Bölgesel Meseleler ve Suriye'ye Dikkat

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede bölgesel meseleler ve Suriye'deki durum üzerinde durdu.

Macron, ülkesinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki şiddetli depremlerde mağdur olan ailelerin ve Türk halkının yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

Suriye için Kapsayıcı Süreç Vurgusu

Suriye'deki duruma da değinen Macron, toplumun tüm kesimlerine saygılı ve kapsayıcı bir geçiş sürecine önem verdiklerini dile getirdi. Fransa'nın, Suriye'nin birliği ve egemenliğine bağlı olduğunu ifade etti.

DEAŞ ile Mücadele ve İlişkilerde Süreklilik

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Macron, Türkiye ile ilişkilerde olumlu bir gündem oluşturma arzusunu yineledi.

Görüşmeler sonucunda, iki lider yakın iletişimde kalma konusunda mutabık kaldı.

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