Macron: Ukrayna için Barış Diliyoruz, Ancak Teslimiyet Anlamına Gelen Ateşkesi Red Ediyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulundu, teslimiyet ateşkesi istemediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:37
Macron: Ukrayna için Barış Diliyoruz, Ancak Teslimiyet Anlamına Gelen Ateşkesi Red Ediyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ukrayna Açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, canlı yayında yaptığı açıklamada Ukrayna ile ilgili önemli gündem maddelerini değerlendirdi. Macron, "Biz barış istiyoruz ancak Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelen bir ateşkes istemiyoruz" diyerek, barış sürecinin sağlanmasında ödün verilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Ukrayna'nın NATO'ya Üyeliği Konusu

Ukrayna’nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelik hakkı üzerinde durarak, "Kimse Ukrayna için 'NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne (AB) girme hakkı yok' diyemez" şeklinde açıklamada bulundu. Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının Avrupa'da yarattığı tedirginliğe ve bunun sonucunda artan tehditlere karşı daha sıkı pazarlıkların yapılması gerektiğini belirtti.

ABD-Rusya İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler

Trump’ın Putin’e karşı zayıf olmaması gerektiğini dile getirerek, "Putin karşısında zayıf olursan, Çin'e karşı nasıl inandırıcı olabilirsin?" dedi. Avrupa’nın bu süreçte daha güçlü bir konumda olması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna’ya Asker Gönderme Tartışmaları

EU liderlerinin Ukrayna'ya asker gönderme olasılıklarını masaya yatırdığı bu dönemde Macron, şu an için asker göndermeye karar vermeyeceğini belirtti. Ancak çatışma sonrasında barışı sağlamak adına asker gönderme kararı alabileceğini ifade etti.

Avrupa Ordusu İhtimali

Ukrayna’daki savaş sonrasında Avrupa güvenliğinin sorgulandığı süreçte, Macron, “Ortak bir Avrupa ordusu belki de hedef olmalı” dedi. AB’nin ortak savunma harcamalarını artırması gerektiğini, daha fazla malzeme satın alması ve üretmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak

Macron'un açıklamaları, ABD yönetimiyle olan ilişkilerin gerginleştiği bu günlerde, Ukrayna’da barış müzakereleri ve olası ateşkes süreci üzerinde diplomatik temasların arttığı bir dönemde geldi.

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