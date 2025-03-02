Macron: 'Ukrayna'yı Terk Ederek Kalıcı Barış Sağlanamaz'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'daki krizle ilgili önemli açıklamalarda bulundu, adil barış için ülkeden vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 00:13
Macron: 'Ukrayna'yı Terk Ederek Kalıcı Barış Sağlanamaz'

Macron'dan Ukrayna Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan gerginliğe ilişkin önemli ifadelerde bulundu. Macron, bu iki lideri 'sükunete' çağırarak, "Ukrayna'yı terk ederek adil ve kalıcı barış sağlanamaz" demek suretiyle temasların sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Stratejik Görüşme Önerisi

Ulusal gazetelere verdiği röportajda, Macron, Beyaz Saray'daki tartışma hakkında yorum yaparak, "İlerlemek ve insanlar arasındaki yanlış anlaşılmaları gidermek adına stratejik ve özel bir görüşme yapılması daha iyi; tanıkların önünde değil" şeklinde konuştu.

ABD'nin Rolü ve Jeostratejik Caydırıcılık

Macron, ABD'lilerin kaderinin, Ukraynalıların yanında olmaktan geçtiğini belirtti. Washington'un Ukrayna üzerinden elini çekmesinin ABD'nin çıkarına olmayacağını savundu. Ayrıca, güvenlik garantileri olmadan bir ateşkes imzalanmasının, ABD'nin Rusya ve Çin karşısındaki jeostratejik caydırıcılık kapasitesini zayıflatacağını ifade etti.

Putin’in Olası Hedefleri

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durdurulmadığı takdirde, bir sonraki hedefler arasında Moldova veya Romanya'nın olabileceğini söyledi. "Hepimiz barışı sağlamak konusunda mutabıkız; ancak Ukrayna'yı terk ederek adil ve kalıcı barış sağlanamaz" dedi.

Avrupa'nın Savunma Gücü

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın savunma alanında bir 'uyanış' yaşamasının önemine vurgu yaparak, "Sınırlarımızda üst düzey silahlı ve saldırgan bir Rusya var. Terör eylemleri yapıyor, bizde (Fransa'da) ve Avrupa'da büyük çaplı dezenformasyon kampanyaları yürütüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yanlış Anlaşılma Uyarısı

Macron, güvenlik konularında yanlış düşman edinilmemesi gerektiğini belirterek, "Güvenliğimiz söz konusu" diyerek, durumu ciddi bir şekilde ele aldı.

Trump ve Zelenskiy Arasındaki Tartışma

Beyaz Saray'da yapılan görüşmede Trump, Zelenskiy'nin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti. Görüşme sonrası, planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı. Trump, tartışmanın ardından Zelenskiy'nin barışa hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy ise Fox News'a verdiği mülakatta, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya, özür dilemesini gerektirecek bir yanlışlık yapmadığını belirterek yanıt verdi.

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